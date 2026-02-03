Hytale: Glas herstellen – So baut ihr Fenster für eure Häuser

Wenn es um den Bau eurer Häuser geht, vergleichen Fans von Hytale das Crafting mit dem von Minecraft – leider gibt es große Unterschiede zwischen beiden Titeln und was den Bau von Glas angeht, so stehen Spieler vor einem Problem. Wir zeigen euch, wie ihr an diese Ressource rankommt.

Update, 04. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wie stelle ich Glas her? Glas im Sinne von traditionellen Glasblöcken kann derzeit nicht hergestellt werden. In Minecraft hat das geklappt, indem man einen Sandblock in den Ofen geschmissen und diesen geschmolzen hat. Das klappt auch in Hytale, doch anstelle eines Glasblocks erhaltet ihr das Item „Empty Potion Bottle“.

Glasscheiben hingegen lassen sich herstellen, aber nicht beim Ofen. Ihr müsst stattdessen die „Builder’s Workbench“ aufsuchen. Dort angekommen, platziert ihr einen Baumstamm in das Crafting-Fenster und könnt dann unter den baubaren Optionen das Item „Simple Wooden Window“ auswählen.

Diese Fenster könnt ihr beim Bau eures Hauses verwenden, um sie realistischer darzustellen. Zusätzlich könnt ihr durch sie hindurchsehen, wie man es auch mit realistischen Fenstern tun kann. Wer nun enttäuscht ist, dem können wir zumindest etwas Trost spenden, denn es gibt noch eine Möglichkeit, an Glas zu kommen, doch diese Methode ist nicht offiziell.

Wie bekomme ich inoffiziell Glasscheiben in Hytale? Das Positive an Hytale ist seine Kooperation mit der Mod-Plattform „CurseForge“. Diese ermöglicht es dem Spieler, noch leichter Mods für Hytale zu installieren und zu aktivieren. Wie das geht, haben wir euch in unserem separaten Guide erklärt.

Sucht jetzt über die offizielle Seite (Quelle: curseforge.com) oder den Launcher von CurseForge nach „Glass“ und entscheidet euch für eine der möglichen Glas-Mods. Installiert sie, aktiviert sie und profitiert von der neuen Ressource im Spiel.

Wird Glas in einem kommenden Update implementiert? Dazu ist leider noch nichts bekannt. Hytale wurde im Early Access veröffentlicht. Das heißt, das Spiel befindet sich noch nicht in seinem Release-Zustand und benötigt noch viele Monate und Jahre Zeit, um dahin zu kommen. Bis dahin wird es also noch viele Updates geben, die neue Inhalte implementieren werden. Immerhin wissen wir, dass ihr in Zukunft irgendwann auch Tiere zähmen könnt, nur jetzt noch nicht.