Hytale: Die besten Waffen in der Tier List 

GuideService
3 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Hytale: Die besten Waffen in der Tier List 

Die Welt von Hytale steckt trotz idyllischer Landschaften voller Gefahren, die euch schnell das Leben kosten können. Daher ist es wichtig, die besten Waffen auszurüsten, damit ihr einen Kampf überleben könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Tier List.

Welche sind die besten Waffen? Insgesamt existieren derzeit im Early Access von Hytale 6 Waffenarten, aber nicht jede lohnt sich im Kampf gegen eure Feinde. Wir haben deshalb alle Waffen miteinander verglichen, Meinungen aus der Community gesammelt und sie in unsere Tier List in einem Ranking platziert. Auf folgende Ergebnisse sind wir gekommen:

StufeWaffenart
SSchwert, Bogen
ADolche, Armbrust, Hammer
BGroßaxt,

Derzeit machen Schwerter und Bögen das Rennen, denn sie sind zuverlässig, leicht zu bedienen und bieten Vorteile, die ihre Konkurrenten nicht haben. Nachfolgend gehen wir nun auf die besten Waffen im S-Tier ein und erklären euch, warum genau sie sich ihr Ranking verdient haben.

Beachtet, dass es sich hierbei nur um ein vorläufiges neutrales Ranking handelt. Solltet ihr z. B. Dolche lieben und mit ihnen schnell durch Gegnermassen schnetzeln, spricht nichts dagegen, wenn ihr sie in eurem persönlichen Ranking auf Stufe S setzt. Habt ihr Feedback, könnt ihr dieses gerne in den Kommentaren äußern.

Hytale feiert erfolgreichen Early-Access-Release mit 2,8 Millionen Spielern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Hytale: Die besten Waffen in der Tier List  Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+ Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten? Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie

Die besten Waffen – Diese solltet ihr mitnehmen

Schwert – Die beste Nahkampfwaffe

Hytale-Schwert
Das Schwert

Warum ist die Waffe so gut? Das Schwert beeindruckt vor allem durch sein schnelles Angriffsmuster sowie seine hohe Reichweite. Der wohl größte Vorteil ist aber die Tatsache, dass es sich hierbei um eine Einhandwaffe handelt. Ihr könnt also ein Schwert tragen und euch gleichzeitig mit einem Schild schützen oder dunkle Gebiete mit einer Fackel ausleuchten.

Das macht das Reisen viel einfacher und das Kämpfen sicherer. Der Nachteil des Schwerts ist der niedrige Schaden im Vergleich zu den vorhandenen Zweihandwaffen. Kämpfe ziehen sich somit eher in die Länge.

Bogen – Die beste Fernkampfwaffe

Hytale-Bogen
Der Bogen

Warum ist die Waffe so gut? Der Bogen hat von allen Waffen die höchste Reichweite, wenn ihr ihn bis zum Anschlag aufspannt. Der Schaden ist solide und das Aufrechterhalten eurer Munition ist leicht, da Pfeile nicht kostspielig in ihrer Herstellung sind. Das Problem an dem Bogen ist die lange Spannzeit, denn diese kann euch im Nahkampf schutzlos zurücklassen. Gegner haben dann leichtes Spiel mit euch.

Wenn ihr also den Bogen nutzt, kämpft am besten auf weite Distanzen, mit der Möglichkeit, in brenzligen Situationen auf eure Nahkampfwaffen zu wechseln.

Mehr zum Thema
1
Hytale: Welche Codes gibt es und wie löst man sie ein?
von Christos Tsogos
2
Hytale: Multiplayer – So spielt ihr mit euren Freunden und behebt Fehler
von Christos Tsogos
3
Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game
von Sophia Weiss

Was ist mit den Waffen auf Stufe A und B? Diese sind natürlich an sich nicht schlecht und können euch ebenfalls bis ins Endgame tragen. Trotzdem haben sie größere Nachteile im Vergleich zu Waffen der S-Stufe. In den Händen unerfahrener Abenteurer kann euch die Benutzung also schneller das Leben kosten. Seid ihr aber schon geübt, spricht nichts gegen ihre Benutzung.

Ihr habt in Hytale zudem die Möglichkeit, eure Waffen zu verbessern, um noch mehr Schaden auszuteilen. Hierzu benötigt ihr verschiedene Materialien, darunter Cobalt. Wie ihr dieses findet, zeigen wir euch hier in unserem Guide: Hytale: Cobalt finden und verwenden – Dafür braucht ihr das blaue Erz

Quelle(n): game8.co, progameguides.com, reddit.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Hytale Guide Guide Titelbild

Hytale: Alle Guides, Tipps und Listen zum Game

Hytale-Mithril

Hytale: Mithril finden und schürfen – Gibt es das Erz schon?

Hytale: Darkwood finden und verwenden – Das müsst ihr zum begehrten Holz wissen

Hytale Cobalt Titelbild

Hytale: Cobalt finden und verwenden – Dafür braucht ihr das blaue Erz

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx