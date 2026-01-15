Hytale: Die besten Waffen in der Tier List 

Die Welt von Hytale steckt trotz idyllischer Landschaften voller Gefahren, die euch schnell das Leben kosten können. Daher ist es wichtig, die besten Waffen auszurüsten, damit ihr einen Kampf überleben könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Tier List.

Welche sind die besten Waffen? Insgesamt existieren derzeit im Early Access von Hytale 6 Waffenarten, aber nicht jede lohnt sich im Kampf gegen eure Feinde. Wir haben deshalb alle Waffen miteinander verglichen, Meinungen aus der Community gesammelt und sie in unsere Tier List in einem Ranking platziert. Auf folgende Ergebnisse sind wir gekommen:

Stufe Waffenart S Schwert, Bogen A Dolche, Armbrust, Hammer B Großaxt,

Derzeit machen Schwerter und Bögen das Rennen, denn sie sind zuverlässig, leicht zu bedienen und bieten Vorteile, die ihre Konkurrenten nicht haben. Nachfolgend gehen wir nun auf die besten Waffen im S-Tier ein und erklären euch, warum genau sie sich ihr Ranking verdient haben.

Beachtet, dass es sich hierbei nur um ein vorläufiges neutrales Ranking handelt. Solltet ihr z. B. Dolche lieben und mit ihnen schnell durch Gegnermassen schnetzeln, spricht nichts dagegen, wenn ihr sie in eurem persönlichen Ranking auf Stufe S setzt. Habt ihr Feedback, könnt ihr dieses gerne in den Kommentaren äußern.

Die besten Waffen – Diese solltet ihr mitnehmen

Schwert – Die beste Nahkampfwaffe

Das Schwert

Warum ist die Waffe so gut? Das Schwert beeindruckt vor allem durch sein schnelles Angriffsmuster sowie seine hohe Reichweite. Der wohl größte Vorteil ist aber die Tatsache, dass es sich hierbei um eine Einhandwaffe handelt. Ihr könnt also ein Schwert tragen und euch gleichzeitig mit einem Schild schützen oder dunkle Gebiete mit einer Fackel ausleuchten.

Das macht das Reisen viel einfacher und das Kämpfen sicherer. Der Nachteil des Schwerts ist der niedrige Schaden im Vergleich zu den vorhandenen Zweihandwaffen. Kämpfe ziehen sich somit eher in die Länge.

Bogen – Die beste Fernkampfwaffe

Der Bogen

Warum ist die Waffe so gut? Der Bogen hat von allen Waffen die höchste Reichweite, wenn ihr ihn bis zum Anschlag aufspannt. Der Schaden ist solide und das Aufrechterhalten eurer Munition ist leicht, da Pfeile nicht kostspielig in ihrer Herstellung sind. Das Problem an dem Bogen ist die lange Spannzeit, denn diese kann euch im Nahkampf schutzlos zurücklassen. Gegner haben dann leichtes Spiel mit euch.

Wenn ihr also den Bogen nutzt, kämpft am besten auf weite Distanzen, mit der Möglichkeit, in brenzligen Situationen auf eure Nahkampfwaffen zu wechseln.

Was ist mit den Waffen auf Stufe A und B? Diese sind natürlich an sich nicht schlecht und können euch ebenfalls bis ins Endgame tragen. Trotzdem haben sie größere Nachteile im Vergleich zu Waffen der S-Stufe. In den Händen unerfahrener Abenteurer kann euch die Benutzung also schneller das Leben kosten. Seid ihr aber schon geübt, spricht nichts gegen ihre Benutzung.

Ihr habt in Hytale zudem die Möglichkeit, eure Waffen zu verbessern, um noch mehr Schaden auszuteilen. Hierzu benötigt ihr verschiedene Materialien, darunter Cobalt. Wie ihr dieses findet, zeigen wir euch hier in unserem Guide: Hytale: Cobalt finden und verwenden – Dafür braucht ihr das blaue Erz