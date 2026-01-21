Hytale: So findet ihr Void Hearts 

In Hytale gibt es seltene Ressourcen, und eine von ihnen sind die Void Hearts (übers. Leere-Herzen.). Diese liegen natürlich nicht einfach so herum und müssen von euch gefunden werden. Wo ihr am besten suchen solltet, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich Void Hearts? Um Void Hearts zu finden, müsst ihr besondere Gegner aus dem Void besiegen. Bei diesen Gegnern handelt es sich um fliegende Tentakelwesen, die Void Eyes. Diese spawnen ausschließlich nachts und das an verschiedenen und Biome auf eurer Map. Ihr könnt sie also überall antreffen, doch solltet ihr kein Glück bei eurer Suche haben, solltet ihr eure Suche einschränken.

Anstatt dass ihr wild auf der Map herumirrt, wäre es vorteilhaft, wenn ihr Biome aufsucht, die wenig Terrain bieten. Dazu lohnen sich vor allem die eisigen Gegenden sowie Wüsten am meisten. Dort habt ihr eine meterweite, klare Sicht und könnt so die Monster viel leichter entdecken.

So sehen diese Ungeheuer aus (Quelle: hytale.fandom.com)

Wie bekämpfe ich diese Monster am besten? Diese fliegenden Ungeheuer sind schwierig mit Nahkampfwaffen zu erlegen. Nehmt deshalb einen Bogen mit Pfeilen mit, um sie effektiv zu treffen. Seid zudem auf der Hut, denn diese Monster besitzen Schergen, die zu Fuß unterwegs sind. Sie können euch ablenken und im schlimmsten Falle überwältigen. Besiegt also so schnell es geht das fliegende Ungeheuer, um euch dann um die Schergen kümmern zu können.

Beachtet, dass die Drop-Chance auf ein Void Heart nicht hoch ist. Es kann also sein, dass ihr 3-5 Exemplare besiegen müsst, bis ihr ein Herz ergattern könnt.

Wozu brauche ich Void Hearts? Die Void Hearts braucht ihr größtenteils für das „Stufe 3“-Upgrade eurer Armorer’s Workbench. Diese ermöglicht es euch dann, Adamantite- oder Mithril-Ausrüstung schmieden zu können. Es handelt sich also dabei um das finale Upgrade eurer Werkbank, mit dem ihr Zugang zu Endgame-Ausrüstungen bekommt. Wer also stärker werden möchte, kommt nicht um das Update herum.

