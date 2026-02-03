Hytale: Alle Cheats und Commands, die ihr verwenden könnt

In Hytale gibt es einige Chat-Befehle, die ihr verwenden könnt, um euch Vorteile zu sichern und Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Wir zeigen euch hier alle Cheats und Commands, die ihr derzeit anwenden könnt.

Update, 04. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wie kann man die Cheats nutzen? Um die Befehle und Cheats nutzen zu können, müsst ihr sie lediglich im Chat eingeben. Dafür drückt ihr die Enter-Taste und tippt euren gewünschten Befehl ein. Drückt erneut Enter und der gewünschte Effekt sollte eintreten.

Warum funktionieren die Eingaben nicht? Für die meisten Chat-Befehle benötigt ihr Admin-Rechte, damit sie funktionieren. Bei eigenen Servern könnt ihr euch diese mit einer einfachen Eingabe selbst zuweisen. Spielt ihr aber auf dem Server eines anderen Spielers, muss er euch die Rechte erteilen.

Achtet auch darauf, ob ihr vielleicht Tippfehler in euren Eingaben habt, sollte es nicht funktionieren, und kopiert euren gewünschten Befehl im Zweifel einfach aus unserer Liste und fügt ihn im Spiel mit Strg + V in den Chat ein.

Achtung bei Befehlen mit eckigen Klammern: Steht bei eurem Befehl beispielsweise [Spieler] oder [Menge] müsst ihr diesen Teil des Befehls komplett mit dem gewünschten Ziel ersetzen. Beispiel: Beim Befehl /max players [Menge] müsst ihr, wollt ihr die maximale Spielerzahl beispielsweise auf 5 setzen, den Befehl so eintippen: /max players 5.

Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr schnell zu den passenden Befehlen navigieren:

Befehle und Cheats für Server & Admin

Befehl Effekt /op self

/op [Spieler] Macht euch oder einen anderen Spieler zum Admin auf diesem Server. /help Zeigt euch alle möglichen Chat-Befehle an. /auth status

/auth login

/auth logout Verwaltet die Server-Authentifizierung. /backup Legt ein Backup des Universums an. /gamemode gamemode [Spieler] Passt den Spielmodus des Zielspielers an. Wählt aus Adventure, Exploration oder Creative. /give [Item] [Spieler] Übergibt dem Zielspieler das gewünschte Item. /heal Heilt eure Ausdauer und eure Lebenspunkte vollständig. /hub Kehrt zum Cosmos of Creativity-Hub zurück. /hudtest Blendet das HUD aus. /hudtest reset Blendet das HUD wieder ein. /inventory clear Leert euer Inventar. /inventory see [Spieler] Zeigt euch das Inventar des Zielspielers. /kill [Spieler] Tötet den angegebenen Spieler. /player respawn Lässt euch respawnen. /spawn set

/spawn [Spieler] Setzt einen Welt-Spawnpunkt und teleportiert Zielspieler. /stop Stoppt den Server. /tp [Spieler] [x] [y] [z] Teleportiert einen Spieler zu den angegebenen Koordinaten. /unstuck Teleportiert euch zu einer freien Position. /whereami Zeigt eure aktuelle Position in der Welt an. /whoami [Spieler] Zeigt euch Infos zum Zielspieler.

Befehle und Cheats für Welt und Bau

Befehl Effekt /block Ändert die Zustände von Blöcken in der Welt. /buildertoolslegend Versteckt die Legende für eure Bauwerkzeuge oder zeigt sie wieder an. /camshake Passt die Intensität des Kamera-Wackelns in der Welt an. /checkpoint add Fügt Checkpoint hinzu. /checkpoint remove Entfernt Checkpoint. /chunk Ändert Chunks in der Welt. /clearblocks [Position 1] [Position 2] Entfernt alle Blöcke zwischen den angegebenen Positionen. /editprefab Lädt, speichert und bearbeitet Prefabs. /fillblocks [Typ] Ersetzt alle Luftblöcke mit dem ausgewählten Blocktyp. /mount

/dismount Aufsteigen oder Absteigen von einem Reittier oder Objekt. /prefab save

/prefab load

/prefab delete

/prefab list Verwalten der Prefabs. /time Zeigt euch die aktuelle Weltzeit. /weather set [Typ] Setzt das Wetter auf den gewünschten Zustand. /weather reset Setzt das Wetter wieder auf Standard zurück. /worldmap discover [Zone]

/worldmap undiscover [Zone] Deckt eine Zone auf der Weltkarte auf oder verdeckt sie. /world reload Lädt die Weltkarte neu. /world clearmarkers Entfernt alle Weltmarkierungen.

Befehle und Cheats für den Multiplayer

Befehl Effekt /ban [Spieler] Bannt den Zielspieler vom Server. /emote [Emote] Führt das gewünschte Emote aus. /kick [Spieler] Wirft einen Spieler aus der Welt. /max players [Menge] Setzt die maximale Spieleranzahl für den Server fest. /unban [Spieler] Hebt den Bann des Zielspielers auf. /who Zeigt alle aktiven Spieler auf dem Server an. /whitelist add [Spieler] Fügt den Zielspieler zur Whitelist hinzu. /whitelist remove [Spieler] Entfernt den Zielspieler von der Whitelist. /whitelist enable Aktiviert die Whitelist. /whitelist disable Deaktiviert die Whitelist. /whitelist list Zeigt die Whitelist an.

Sonstige Befehle und Cheats

Befehl Effekt /cursethis Verflucht das aktuell ausgerüstete Item. /damage [Spieler] [Menge] Fügt dem Zielspieler die festgelegte Menge Schaden zu. /fillsignature Füllt die Signatur-Energie auf. /memories clear Löscht alle Erinnerungen. /memories unlockall Schaltet alle Erinnerungen frei. /notify Sendet eine Benachrichtigung an alle Spieler.

Hytale befindet sich seit dem 13. Januar 2026 im Early Access und wird stetig weiterentwickelt. Das heißt auch, dass einige Dinge derzeit unfertig oder fehlerbehaftet sind. Solltet ihr an einer Stelle nicht weiterkommen, schaut doch einmal in unserer Guide-Sammlung vorbei, vielleicht haben wir schon die Lösung für euer Problem: Hytale: Alle Guides, Tipps und Listen zum Game