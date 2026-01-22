Shadoweave Scraps sind ein Material in Hytale, das ihr vor allem für die Verbesserung eurer Ausrüstung benötigt. Wo ihr es bekommt, erklären wir euch hier.

Wie bekommt man Shadoweave Scraps? Um das Material zu erhalten, müsst ihr Outlander besiegen. Ihr erkennt sie an ihrem menschlichen Aussehen und Masken mit Hörnern. Sie können sich euch mit verschiedenen Kampfarten entgegenstellen, seid also auf Fernkampf, Nahkampf und Magie vorbereitet.

Besiegt ihr sie, erhaltet ihr pro Gegner 1-4 Shadoweave Scraps.

Wofür benötigt man Shadoweave Scraps? Das Material benötigt ihr vor allem für Waffen, Werkzeuge und Rüstungen aus Cobalt.

Outlander finden und farmen – Hier müsst ihr suchen

Outlander findet ihr vor allem in den eisigen Gebieten. Dort haben sie teils sogar eigene Dörfer und nicht selten trefft ihr direkt auf mehrere Vertreter von ihnen – bereitet euch also gut auf eure Suche vor.

Folgende Arten Outlander könnt ihr in den verschiedenen Gebieten finden:

Name Ort/Region Outlander Berserker Boreal Reach Outlander Brute The Everfrost Outlander Initiate The Everfrost Outlander Hunter Boreal Reach Outlander Marauder Boreal Reach Outlander Unsworn The Everfrost Outlander Priest The Everfrost Outlander Sorcerer The Everfrost Outlander Stalker Boreal Reach

Wo kann man die Scraps gut farmen? Die Schneegebiete könnt ihr auf eurer Karte kaum verfehlen. Seht ihr genauer hin, könnt ihr braune, eher rundliche Gebilde erkennen – dort findet ihr die Dörfer der Outlander, die einen perfekten Farmspot abgeben. Wollt ihr also größere Mengen Shadoweave Scraps erbeuten, geht dorthin.

Bekämpft ihr Outlander in ihren Dörfern, schaut unbedingt auch in ihren Häusern nach, denn dort könnt ihr ebenfalls wertvolles Material erhalten – inklusive Shadoweave Scraps.

