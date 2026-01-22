Hytale: Shadoweave Scraps – Bei diesen Mobs und Locations findet ihr das Material

Hytale: Shadoweave Scraps – Bei diesen Mobs und Locations findet ihr das Material

Shadoweave Scraps sind ein Material in Hytale, das ihr vor allem für die Verbesserung eurer Ausrüstung benötigt. Wo ihr es bekommt, erklären wir euch hier.

Wie bekommt man Shadoweave Scraps? Um das Material zu erhalten, müsst ihr Outlander besiegen. Ihr erkennt sie an ihrem menschlichen Aussehen und Masken mit Hörnern. Sie können sich euch mit verschiedenen Kampfarten entgegenstellen, seid also auf Fernkampf, Nahkampf und Magie vorbereitet.

Besiegt ihr sie, erhaltet ihr pro Gegner 1-4 Shadoweave Scraps.

Wofür benötigt man Shadoweave Scraps? Das Material benötigt ihr vor allem für Waffen, Werkzeuge und Rüstungen aus Cobalt.

Outlander finden und farmen – Hier müsst ihr suchen

Outlander findet ihr vor allem in den eisigen Gebieten. Dort haben sie teils sogar eigene Dörfer und nicht selten trefft ihr direkt auf mehrere Vertreter von ihnen – bereitet euch also gut auf eure Suche vor.

Folgende Arten Outlander könnt ihr in den verschiedenen Gebieten finden:

NameOrt/Region
Outlander BerserkerBoreal Reach
Outlander BruteThe Everfrost
Outlander InitiateThe Everfrost
Outlander HunterBoreal Reach
Outlander MarauderBoreal Reach
Outlander UnswornThe Everfrost
Outlander PriestThe Everfrost
Outlander SorcererThe Everfrost
Outlander StalkerBoreal Reach
Wo kann man die Scraps gut farmen? Die Schneegebiete könnt ihr auf eurer Karte kaum verfehlen. Seht ihr genauer hin, könnt ihr braune, eher rundliche Gebilde erkennen – dort findet ihr die Dörfer der Outlander, die einen perfekten Farmspot abgeben. Wollt ihr also größere Mengen Shadoweave Scraps erbeuten, geht dorthin.

Bekämpft ihr Outlander in ihren Dörfern, schaut unbedingt auch in ihren Häusern nach, denn dort könnt ihr ebenfalls wertvolles Material erhalten – inklusive Shadoweave Scraps.

Neben den Outlandern gibt es noch etliche weitere Mobs, die ihr in Hytale bekämpfen könnt. Derzeit gibt es rund 240 verschiedene Gegner, die ihr für den Forgotten Temple ausfindig machen müsst. Welche das sind und wo ihr sie findet, lest ihr hier: Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

Alle Crafting Recipes in Hytale

Hytale: Crafting Recipes – Alle Rezepte für Waffen, Werkzeuge & Co.

Hytale-Void-Heart-Titelbild-1.jpg

Hytale: Void Hearts – So findet ihr sie zuverlässig 

Hytale: Teleporter und Schnellreise-Portale – So baut ihr sie und erhöht das Limit

Hytale All Mobs finden Location List Yeti Monster Titelbild

Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

