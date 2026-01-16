Das erste große Update für Hytale kommt bereits morgen, bringt Änderung, die alle brauchen

2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare
Das erste große Update für Hytale kommt bereits morgen, bringt Änderung, die alle brauchen

Das erste große Update für Hytale steht an und bringt dabei gleich mehrere Änderungen, die das Spiel verbessern sollen. Eine ist dabei ganz besonders hilfreich.

Was ist das für ein Update? Die Entwickler von Hytale wollen zwischen Freitag und Samstag, 16. bis 17. Januar, das erste große Update für die Minecraft-Alternative veröffentlichen. Obwohl das Spiel erst seit wenigen Tagen draußen ist, gibt es direkt neue Inhalte, aber auch Verbesserungen, die Hytale bitter nötig hat.

Schon der Start von Hytale war ein großer Erfolg:

Hytale feiert erfolgreichen Early-Access-Release mit 2,8 Millionen Spielern
Neue Inhalte und wichtige Verbesserungen

Was steckt im Update? Die Entwickler von Hytale haben bislang noch keine offiziellen Patch Notes veröffentlicht, aber in den vergangenen Tagen hat sich der Chef Simon „Hypixel“ mehrfach über Verbesserungen geäußert.

Bislang wurde bestätigt, dass der kommende Patch Dinosaurier als neue NPCs in die „Zone 4 Untergründe“ einfügt. Mit Zone 4 sind die „Devastated Lands“, also die Lava-Inseln, gemeint, die ihr auf dem offenen Ozean findet. Dort findet ihr unter anderem Adamantite, das Erz, mit dem ihr eure Endgame-Ausrüstungen baut.

Unter der Zone befindet sich noch eine Unterwelt, in der die Dinosaurier wohl spawnen werden. Fast wichtiger mag für einige Spieler jedoch die Verbesserung beim Platzieren der Fackeln sein. Mit dem neuen Patch sollen Spieler per Rechtsklick einfach Fackeln platzieren können, wenn diese in der Zweithand gehalten werden.

Bestätigt ist außerdem eine Änderung an den Soundeffekten, die beim Mining entstehen. Diese sollen wohl belohnender werden, um die Mining-Erfahrung aufzuwerten.

Was soll noch kommen? Während die offiziellen Patch Notes noch auf sich warten lassen, hat der Hytale-Partner @HytaleNewsYT eine Zusammenfassung der inoffiziellen Patch Notes gepostet. Dabei ist unklar, ob diese wirklich so kommen und wie die Liste entstanden ist. Wir haben euch die Liste hier auf Deutsch übersetzt und tauschen sie gegen die offiziellen Patch Notes sobald sie live sind. Das Original findet ihr auf X.com:

Kampf & Balance

  • Zuverlässigere Nahkampftreffer
  • Verbrennungen/Lava-Anpassung + Wasser löscht Verbrennungen
  • Feuerkreaturen sind jetzt feuerimmun
  • NPC-/Kampfkorrekturen + Exploit-Korrekturen

Handwerk & Gegenstände

  • Rucksäcke sind einfacher und billiger herzustellen
  • Werkbänke ziehen aus einem größeren Truhenradius (2x)
  • Schnellere Verarbeitung von Leder (-10 s)
  • Anpassungen an der Balance von Nahrung/Landwirtschaft
  • Korrekturen an der Physik von fallengelassenen Gegenständen
  • Du kannst jetzt Fackeln platzieren, während du zwei Waffen gleichzeitig führst (außer Schwertern, die mit Blocken Vorrang haben).

Audio & VFX

  • Neue/aktualisierte Bergbau- und Erzgeräusche
  • Verbesserte Partikel (Erzabbau, Essen, Erinnerungen, Tränke)
  • Kleine Korrekturen an Grafik und Positionierung

Benutzeroberfläche / Leistung / Lebensqualität

  • FOV-Sicherheitsvorkehrungen + Korrekturen für ein hohes FOV
  • Schnelleres Laden von Chunks bei hoher Sichtweite
  • Warnungen vor der Veröffentlichung/Version
  • Bessere Lag-Behandlung + kleine Aktualisierungen der Tastenbelegung/Benutzeroberfläche
  • Verbesserte Atmosphäre/Spawns in Zone 4 (Kanalisation/Vulkangebiete)
  • Dörfer/Außenposten/Dungeons repariert
  • Überarbeitung der Umweltschäden
  • Frühere Schlafenszeit (–1 h 30 min)
  • Beute-/Animationskorrekturen + kleinere Interaktionsanpassungen
  • Dinosaurier in Zone 4 hinzugefügt

Anpassung & Sonstiges

  • Neue Gesichts-/Haaroptionen (erst verfügbar, wenn die Release-Version erscheint) + kosmetische Korrekturen
  • Niedlicher geheimer neuer NPC für Kreative und Modder hinzugefügt

Befehle / Server / Stabilität

  • Verbesserungen bei Teleport/Give/Whitelist/Ban
  • Netzwerk-/Authentifizierungsaktualisierungen + Stabilitätskorrekturen
Mit dem ersten großen Patch von Hytale zeigt das Team, wie man in Zukunft mit der Entwicklung verfahren möchte. So sollen stetig viele kleinere Updates erscheinen, so wie einst bei Minecraft, als die Konkurrenz selbst noch in der Alpha war. Der allererste Patch von Hytale kam tatsächlich schon kurz nach dem Release: Hytale erreicht 2,8 Millionen Spieler bei Release, behebt mit erstem Patch die größten Probleme

Quelle(n): Simon Hypixel auf X.com, HytaleNewsYT auf X.com
