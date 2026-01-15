Die ersten Mods machen Hytale hässlicher, kommen direkt gut an

Schon mit der ersten Version von Hytale haben die Entwickler den Spielern allerlei Modding-Werkzeuge in die Hand gegeben. Ein Spieler nutzt diese aber auf ungeartete Weise.

Was ist das für eine Mod? Hytale möchte Moddern allerlei Möglichkeiten bieten, um das Spiel zu erweitern und möglichst einfach Veränderungen durchzuführen. Schon 2 Tage nach Release erhält eine Modifikation viel Aufmerksamkeit.

Der Spieler LucyLavend postete dafür einen Screenshot auf Reddit, der Hytale durch eine Mod hässlicher macht. Genauer gesagt ersetzt er die Texturen der Blöcke im Spiel durch die von Minecraft. So soll man zwar Hytale spielen, optisch aber in Minecraft sein.

Bereits auf den ersten Blick scheint die Mod gut zu funktionieren. Der gezeigte Screenshot aus Hytale sieht wirklich so aus, als würde man Minecraft spielen. Hier könnt ihr den Screenshot selbst sehen:

Jubel für die Mods

Wie reagieren die Spieler auf die Modifikation? Auf Reddit feiern die Spieler die Mod. Sie finden die Idee, Hytale wieder zu Minecraft zu machen, genial und freuen sich über das Projekt des Modders. Gleichzeitig haben die Fans noch weitere Ideen für das Projekt.

So schlägt Reddit-Nutzer SupCass vor, ein Portal in eine Minecraft-Welt einzufügen, statt einfach nur die Texturen zu verändern. Spieler könnten dann einfach durch das Portal in die Alte Welt gehen und dort Minecraft in Hytale spielen.

Wo kann man die Mod erhalten? Auch wenn die Mod im Screenshot schon hervorragend aussieht, ist sie derzeit nicht verfügbar. Der Ersteller hat angekündigt, die Modifikation auf der Mod-Website Curseforge.com hochzuladen, sobald er eine Version hat, die sicher bei den Spielern funktionieren wird. Wann dies der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

Während die Minecraft-Mod noch in Arbeit ist, gibt es auf der Website jedoch bereits unzählige andere Modifikationen, die man schon jetzt zu Hytale hinzufügen kann. Dort gibt es derzeit hauptsächlich neue Blöcke, Werkzeuge und Plug-ins für Server, um dort besser mit vielen Spielern auszukommen.

Dass man die schöne Grafik von Hytale lieber in den altbekannten Minecraft-Look eintauscht, bringt die Community zum Lachen. Doch es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis das geschah. Der Erfolg von Hytale läuft ungebremst weiter, selbst die Entwickler bei Riot haben dem Spiel nun gratuliert: Riot gab Hytale nach 5 Jahren Entwicklung ohne Ergebnis zurück, gratuliert jetzt zum Start des Minecraft-Konkurrenten, bekommt Antwort