Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird

Dass Modder nach einer Weile auch Jobangebote für die Spiele erhalten, die sich bereits ohne Gehalt verändern, ist nichts Ungewöhnliches, dass dies schon 2 Wochen nach dem Release passiert, jedoch schon. Das ist nun in Hytale geschehen.

Wen hat Hytale eingestellt? Obwohl Hytale vor noch nicht einmal zwei Wochen veröffentlicht wurde, haben die Entwickler schon jetzt ein Mitglied aus der Modding-Community angestellt. Bei der Modderin handelt es sich um Violet , die bereits seit dem Release vor allem neue Charakter-Anpassungen für Hytale veröffentlicht.

Schon der Release von Hytale war ein voller Erfolg:

Aus Mods werden Assets

Was erhofft Hytale sich damit? Schaut man sich das X.com-Profil von Violet an, dann sieht man viele bunte Charaktere, die sie gestaltet hat. Genau das soll sie wohl von nun an auch ganz offiziell für die Minecraft-Alternative tun.

So wird sie in Zukunft für die offiziellen kosmetischen Gegenstände in Hytale zuständig sein, wie Hytale-Chef Simon Hypixel verrät. Weiter schreibt er auf X.com: […] Sie war eine der ersten Hytale-Modderinnen und ist nun die erste, die zu uns stößt! Damit halten wir unser Versprechen, Mitarbeiter aus der Community einzustellen!

Bereits in der Vergangenheit hatte der Gründer immer wieder betont, am liebsten Modder aus der Community mit Aufträgen und Jobs zu versorgen. Damit ist er nicht der erste, denn auch bei GTA 6 arbeiten inzwischen die Macher vom wichtigen Community-Mod FiveM.

Wie reagiert die Community auf die Einstellung? Die Spieler von Hytale freuen sich über den Zuwachs im Team und loben die kreativen Skins der neuen Mitarbeiterin. So sei sie laut den Kommentaren auf X.com kein unbekanntes Gesicht und habe sich in der Vergangenheit immer wieder mit Kreativ-Arbeiten eingebracht.

Auch andere Modder melden sich unter dem Beitrag, um zu gratulieren und gleichzeitig ihre teils verrückten Mods darzustellen. So zum Beispiel Modder Jaxpy, der einen Crab-Dance-Mod für Hytale erstellt hat, der die Krabben wie im berühmten Video tanzen lässt.

Der Erfolg von Hytale kommt nur wenig überraschend. Dass man nun noch schönere Charaktere bekommen wird, ist für die Spieler etwas rein Positives. Wann die ersten Kreationen der Modderin jedoch ins Spiel kommen, bleibt offen. Den neuen Patch gab es gerade erst: Hytale bringt bald mit Update 2 neue Magie, kosmetische Inhalte und Änderungen an Gegnern – Alle Patch Notes auf Deutsch