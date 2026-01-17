Das erste Update der Early-Access-Version von Hytale steht in den Startlöchern. Während die Fans auf die offiziellen Patch Notes warten, verrät der Schöpfer, welche Verbesserungen für die kommenden Tage geplant sind. Update: Die Patch Notes sind da!

Update vom 17. Januar 2026 – 13:55 Uhr: Vor ein paar Minuten gab’s auf dem offiziellen Discord die Meldung, dass das erste Update von Hytale live ist. Zudem haben die Entwickler die offiziellen Patch Notes veröffentlicht. Ihr findet diese auf hytale.com und auf der zweiten Seite dieses Artikels. Hier die Inhaltsangabe, mit der ihr direkt zu den für euch interessanten Bereichen springen könnt:

Originalmeldung – Warum gibt’s noch keine finalen Patch Notes? Die inoffizielle, weil noch unvollständige Liste aller Neuerungen sowie Anpassungen, die mit dem ersten Update in der Early-Access-Version von Hytale landen sollen, war bereits recht lang. Der Pre-Release des Updates ist für den Test bereits gestern im Launcher verfügbar gemacht worden.

Vor etwa 10 Stunden erklärte der Schöpfer des Spiels, Simon_Hypixel, auf X:

Wir könnten in der Lage sein, das gesamte Update – zusammen mit einigen zusätzlichen Fixes und neuen Attacken für Rex und Snapdragon – in ein paar Stunden zu veröffentlichen. Wegen ein paar Problemen haben wir es heute nicht rechtzeitig geschafft, aber jetzt ist alles im grünen Bereich. Wir legen uns jetzt erst mal kurz schlafen und sind dann zurück, um die Änderungen auf den Pre-Release-Zweig zu pushen. Wenn dann alles passt, ist es Zeit für das offizielle Release von Update #1.

Vor 2 Stunden gab es dann ein Update auf X: Man habe noch einige Anpassungen vornehmen müssen, doch wenn sich diese beim Test bewähren, erscheint das Update bald.

Viele Stunden Zeit soll auch die Erstellung der finalen Patch Notes verschlungen haben. In einem dritten Post auf X.com erklärt Simon_Hypixel: „Es stehen so viele Änderungen an, dass das Schreiben der Patch-Notes mittlerweile zum Flaschenhals wird. Wir haben gemeinsam schon einige Stunden allein für die erste Version verplempert – echt mühsam.“

Noch keine Patch Notes, dafür einen ersten Ausblick

Erster Ausblick auf kommende Updates: Im Anschluss gibt der Entwickler einen Ausblick auf einige der Verbesserungen, die in den kommenden Tagen auf den Servern landen sollen. Geplant sind:

Speicherung vom Avatar und das Laden von Presets

Ausblenden vom Helm

Tooltips für Waffen mit Infos für beispielsweise den Schaden

Was muss ich zu Hytale wissen? Hytale ist ein Sandbox-RPG in Blockoptik. Aufgrund der optischen Ähnlichkeiten mit Minecraft wurde es lange als Minecraft-Killer bezeichnet. Ursprünglich war der Release für 2021 geplant.

Dazu kam es jedoch nicht. Zwischendrin wurde das Spiel sogar noch in der Entwicklung eingestellt. Schlussendlich konnte Hytale aber gerettet werden. Am 13. Januar 2026 ist es im Early Access live gegangen. MeinMMO-Autorin Johanna zeigt sich in ihrem Anspielbericht begeistert: Hytale schränkt mich so ein, wie ich es mir von Minecraft immer gewünscht habe

Auf der nächsten Seite findet ihr die offiziellen Patch Notes von Update 1 für Hytale.