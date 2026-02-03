Nach nur 3 Wochen hat Hytale ein eigenes MMORPG und die Entwickler erklären, was dahinter steckt

Die Entwickler von Hytale wollen Moddern von Anfang an ein gutes Spielfeld bieten, um ihre eigenen Kreationen einzubringen. Jetzt hat ein Entwickler-Team ein eigenes MMORPG im Survival-Spiel erschaffen.

Was ist das für ein MMORPG? In Hytale entsteht gerade das MMORPG Labyrinth. Es ist ein PvE-Dungeon-MMORPG, das sich in seiner Entwicklung derzeit vor allem auf Ebenen voller Gegner und Bosse konzentriert.

Diese darf man alleine oder im Team erledigen und dabei den eigenen Charakter mit immer neuen Items sowie weiteren Verbesserungen ausrüsten. So zeigt schon der Trailer, womit man es zu tun hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Labyrinth sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach 3 Wochen schon ein MMORPG

Wie kann es so früh schon ein MMORPG geben? Laut einem Kommentar der Entwickler auf X.com war die schnelle Entwicklung nur durch Hingabe und Leidenschaft möglich. So erklären sie, dass es viele „schlaflose Nächte und Marathons“ gebraucht habe, um das Projekt nach vorne zu bringen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man Labyrinth noch nicht mit vollständigen Titeln wie WoW oder Guild Wars 2 messen sollte. Die Entwickler arbeiten derzeit daran, das Grundgerüst eines Dungeon-basierten MMORPGs zu erschaffen, das man bereits Anfang Februar 2026 spielen können soll.

Ziel ist es, den Spielern Freiheit beim Upgraden ihrer Klasse zu bieten und neben dem Schnetzeln von Monstern auch Bosse, Geheimnisse und abwechslungsreiche Etagen zu bieten.

Ist es das einzige Projekt dieser Art? Nein, auch das Minecraft-MMORPG Wynncraft hat bereits eine Expansion zu Hytale angekündigt. Das seit über 10 Jahren bestehende MMORPG in Minecraft plant einen Port zu Hytale. Dies wird laut den Entwicklern jedoch nicht einfach, weshalb man sich mehr Zeit nehmen möchte.

Wynncraft ist im Gegenteil zu Labyrinth schon ein fertiges MMORPG mit allerlei Erweiterungen, einer großen Welt und verschiedenen Klassen sowie eigenem Ökosystem.

Immer mehr MMOs aus dem Westen scheitern:

Ob Wynncraft oder Labyrinth, die Modding-Community wird Hytale früher oder später zu einem echten MMORPG umbauen, so wie es auch bereits in Minecraft geschehen ist. Dass man mit Labyrinth nach 3 Wochen jedoch schon so früh eine erste Version erschaffen hat, zeigt, wie leicht es Hytale den Moddern macht. Die besten Mods für Hytale findet ihr hier: Hytale: Beste Mods – So erweitert ihr eurer Spielerlebnis am besten