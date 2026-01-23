Hytale: Beste Mods – So erweitert ihr eurer Spielerlebnis am besten

Für Hytale gibt es schon eine Menge Mods, doch bei der ganzen Auswahl wird es schwierig auszufiltern, welche ihr herunterladen solltet. Wir haben uns deshalb durch die Auswahl gewühlt und zeigen euch die besten Mods.

Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Liste findet ihr die besten Mods, die ihr derzeit für Hytale downloaden könnt. Wir haben uns dabei viele der populärsten Erweiterungen angesehen und miteinander verglichen. Das Endergebnis findet ihr hier in unserer Liste. Bei den Mods handelt es sich größtenteils um starke QoL-Änderungen, die euch das Leben in Hytale erleichtern sollen.

Damit ihr zudem wisst, was euch bei der aufgelisteten Mod erwartet, erklären wir euch, welchen Nutzen sie hat. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Erweiterung haben wollt oder nicht. Wenn ihr zudem noch wissen wollt, wie ihr Mods in Hytale installieren könnt, findet ihr alles Notwendige hier in unserem Guide: Hytale: Modding Guide – Wie funktioniert das und wo gibt’s Mods?

Die besten Mods in Hytale in der Liste

Den Großteil der Mods findet ihr auf der Mod-Seite „CurseForge“. Damit ihr nicht lange suchen müsst, verlinken wir euch ihre jeweiligen Produktseiten, damit ihr die Mods schneller herunterladen könnt. Kommen wir nun zu unserer Auswahl:

EyeSpy

Link zur Mod: curseforge.com

Was macht die Mod? Mit EyeSpy erhält euer HUD eine zusätzliche Funktion. Wenn ihr mit eurem Fadenkreuz auf einen Block, Item oder Pflanze blickt, erhaltet ihr auf der oberen linken Seite eures Bildschirms einen Hinweis darauf, um welches Item es sich dabei handelt. So könnt ihr schneller Gebiete nach Items durchkämmen, die ihr gerade benötigt.

Advanced Item Info

Link zur Mod: curseforge.com

Was macht die Mod? Advanced Item Info bringt euch ein hilfreiches Fenster, das euch alle Items anzeigt. Wenn ihr über diese mit eurem Cursor hovert, erhaltet ihr dann weitere Informationen zu dem Item. Dabei handelt es sich um Informationen zu Schaden, Haltbarkeit, Nutzen, Herstellungsort und vieles mehr. Damit erhaltet ihr ein besseres Gefühl von Hytale und wisst auch mehr darüber, wie ihr an eure Wunschitems herankommen könnt, ohne im Internet suchen zu müssen.

Wan’s Wonder Weapons

Link zur Mod: curseforge.com

Was macht die Mod? Wan’s Wonder Weapons ist weniger ein QoL-Update, sondern vielmehr eine große Erweiterung für euer Abenteuer. Mit dieser Mod werden nämlich unzählige neue Waffen in das Spiel geworfen, die alle besondere Effekte haben. Sie sehen ausgefallen aus, sind stark und bieten euch nach dem Erreichen des Endgames einen Grund weiter zu grinden um alle Waffen zu sammeln.

BetterMap

Link zur Mod: curseforge.com

Was macht die Mod? BetterMap verbessert eure Map sowie ihre Handhabung. Eines der wichtigsten Features ist das verbesserte Rendering, wenn man die Karte öffnet – diese ist jetzt viel flüssiger und ohne Lags. Zusätzlich gibt es noch:

Ein Wegpunkt-System, das euch Orte markieren lässt, zu denen ihr euch sogar teleportieren lassen könnt

Ihr könnt andere Spieler im Kompass anzeigen lassen

Ihr könnt euren Erkundungsfortschritt auf der Map mit anderen Spielern teilen

Simply Trash

Link zur Mod: curseforge.com

Was macht die Mod? Die fügt einen Mülleimer in eure Welt hinzu, der alle ungewollten Items in sich aufnehmen und zerstören kann. Ihr braucht also euren Ballast nicht mehr auf den Boden zu schmeißen. Nervt euch etwas, könnt ihr es jetzt einfach in den Mülleimer werfen und weg ist es.

Das waren die aktuell besten Mods für Hytale. Habt ihr noch weitere Vorschläge für die Community, die man sich ansehen und herunterladen sollte? Dann lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Mehr zu Hytale findet ihr hier: Hytale: PS5 & Xbox – Wann ist der Release auf Konsole?