Das Kartenspiel Legends of Runeterra hat neue Infos zum Ende der Beta und zu neuen Karten geteilt. Doch das Spiel ist derzeit nicht populär. Ist der Release die letzte Chance?

Was hat Riot bekannt gegeben? In einem Trailer gaben die Entwickler von Legends of Runeterra den Release-Termin des Kartenspiels bekannt. Es erscheint am 30. April. Der Release findet für PC und Mobile, Android sowie iOS, statt.

Zusammen mit der Veröffentlichung werden auch 120 neue Karten und dabei eine komplett neue Region ins Spiel gebracht. Genaue Details dazu gibt es bisher nicht.

Doch reicht das, um das Kartenspiel zu retten? Denn derzeit ist es ziemlich in der Versenkung verschwunden.

LoR hat Probleme, doch nicht an allen ist es selbst schuld

Wie steht es derzeit um das Kartenspiel? Am 24. Januar startete Legends of Runeterra in die Offene Beta. Seitdem kann es jeder kostenlos spielen. Zu Beginn lobten viele die Mischung aus Hearthstone und Magic, so auch ich selbst in einer Kolumne. Auch den Verzicht auf Booster-Packs fanden viele sehr positiv.

Doch mit der Zeit stellte sich heraus, dass das Kartenspiel zwar gute Ideen hat, aber nicht langfristig bindet. Schon im Februar ging das Interesse spürbar nach unten. Riot versprach viele Neuerungen, Rotationen von Karten und nahm wichtige Balance-Änderungen vor.

Doch das genügte anscheinend nicht. Das Interesse bei Google ist stark gefallen (via Google Trends) und auf Twitch schauten in den letzten 14 Tagen nur durchschnittlich 1,505 Leute beim Kartenspiel zu (via Sullygnome). Hearthstone kam im gleichen Zeitraum auf 36.161 durchschnittliche Zuschauer, hat aber auch gerade erst eine neue Erweiterung mit 135 Karten angekündigt.

Welche Probleme hat LoR? Legends of Runeterra kämpfte zum Start und auch stellenweise noch jetzt mit Balance-Problemen. Die können jedoch mit der Zeit behoben werden.

Im reddit gab es zudem Diskussionen rund um Rundenzeiten, fehlende Features um Freunde herauszufordern und die Tatsache, dass das Spiel für Neueinsteiger zäh ist, weil derzeit Control-Decks dominieren.

Doch die wirklich großen Probleme liegen gar nicht in den Händen der Entwickler.

Das Kartenspiel von Riot ist dynamisch, aber nicht zu kompliziert.

Der neue Titel der LoL-Entwickler greift in einen Markt ein, der sowieso schon eine Nische ist. Diese Nische ist mit Hearthstone als etablierten Titel und Magic, das als physisches Kartenspiel eine große Fanbase hat, gut besetzt.

Schon andere Kartenspiele wie Artifact von Valve, das nun neu aufgelegt werden soll, oder Gwent zu The Witcher scheiterten. Schon zum Start war es unwahrscheinlich, dass LoR richtig durchstartet.

Kann der Release die Wende bringen?

Mit dem Release am 30. April erscheinen nicht nur neue Karten, sondern das Spiel wird auf für Android und iOS veröffentlicht. Gut möglich, dass die Mobile-Version, die auch Crossplay bietet, nochmal neue Spieler anlockt.

Es ist aber ebenso möglich, dass Legends of Runeterra mit der Zeit einfach im Niemandsland verschwindet. Das wäre dann der erste Flop, den Riot Games produziert hätte.

