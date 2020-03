Hearthstone: Alle 135 neuen Karten aus „Ruinen der Scherbenwelt“

Wir zeigen euch, welche coolen Karten in der neuen Erweiterung von Hearthstone stecken. Denn 135 neue Karten kommen mit dem „Ruinen der Scherbenwelt“.

Schon bald erscheint Hearthstones neuste Erweiterung „Ruinen der Scherbenwelt“. Die Erweiterung bringt satte 135 neue Karten mit sich, doch hat auch noch ein anderes Highlight parat. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von Blizzards Kartenspiel, gibt es eine neue Grundklasse – den Dämonenjäger.

Damit ihr perfekt für den Start vorbereitet seid und genau wisst, was Euch ab dem 7. April in Hearthstone an neuen, fiesen Karten erwartet, haben wir hier sämtliche Karten für Euch aufgelistet.

Wie gewohnt sind die Karten dabei nach Klasse, Typ und Manakosten geordnet, sodass ihr das wichtigste auf einem Blick habt.

Alle neuen Karten des Druiden aus „Ruinen der Scherbenwelt“

