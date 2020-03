Hearthstone will es noch einmal wissen. Nach 6 Jahren bekommt das Kartenspiel nun eine neue Klasse – den Dämonenjäger. Wir zeigen, was er kann.

Hearthstone ist seit einer Weile ziemlich festgefahren. Schon seit Jahren ähnelt sich der Rhythmus, mit dem Inhalte veröffentlicht werden, die sich in ihrer Struktur oft nicht stark unterscheiden. Doch jetzt geht Hearthstone neue Wege. Knapp 6 Jahre nach dem ursprünglichen Release des Spiels kommt eine neue Klasse. Wir verraten, was der Dämonenjäger kann und warum das Hearthstone umkrempeln wird.

Woher stammen die Infos? Die Informationen stammen von einem Beitrag des Magazins Polygon. Der Artikel wurde inzwischen wieder offline genommen, offenbar wurde er zu früh veröffentlicht – doch die Informationen daraus sind bereits bekannt.

Was kann der Dämonenjäger? Der Dämonenjäger kommt mit einem ganzen Set eigener Karten daher, damit er erst einmal eine Grundausstattung hat. Immerhin hat er in älteren Sets keine Karten. Zwanzig dieser neuen Karten wurden bereits vorgestellt. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch hier machen:

Erst vor kurzem hatte Hearthstone auch 18 neue Karten in den Schlachtfeld-Modus gebracht.

Dämonenjäger Illidan wird neue Klasse in Hearthstone

Das ist die Heldenfähigkeit des Dämonenjägers: Der Dämonenjäger hat eine einzigartige Heldenfähigkeit, die sich von allen anderen Klassen unterscheidet. Denn im Gegensatz zu anderen Klassen, kostet die Heldenfähigkeit des Dämonenjägers nur 1 Mana. Sie verleiht dem Dämonenjäger dafür 1 Angriff für diese Runde. Das ist zwar schwächer als etwa die Heldenfähigkeit des Druiden oder Schurken, dafür aber auch nur halb so teuer und demnach häufiger einsetzbar.

Wann erscheint der Dämonenjäger? Dem ursprünglichen Artikel nach zu folgen, erscheint der Dämonenjäger in zwei Teilen mit der Erweiterung „Ashes of Outland“ („Asche der Scherbenwelt“). Zuerst muss man nämlich eine kleine Kampagne spielen, um Illidan und seine Karten freizuschalten. Die Kampagne soll ab dem 2. April spielbar sein. Einige Tage später, ab dem 7. April, soll dann die Klasse auch in anderen Spielmodi auftauchen.

Was haltet ihr von einer neuen Klasse in Hearthstone? Eine coole Idee und endlich etwas neues zu tun? Oder seid ihr als Todesritter und Mönch von der Entscheidung eher angefressen?

Der Dämonenjäger war übrigens ein langer Wunsch in der Community – zuvor hatte Blizzard den Spielern schon einen ganz anderen Wunsch erfüllt.