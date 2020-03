Black Desert Online feiert seinen 4. Geburtstag im Westen. Passend dazu wurden Statistiken zum MMORPG veröffentlicht, darunter Daten zu den Klassen und größten Schlachten im Spiel.

Was sind das für Statistiken? Passend zum 4. Geburtstag wurde von den Entwicklern von Black Desert eine offizielle Infografik veröffentlicht. Darin findet ihr Statistiken zu:

Der Anzahl aller Charaktere (über 10,6 Millionen)

Angaben zur Verteilung der Klassen

Die Zahl der gebauten Epheria-Karacken (876)

Die Zahl der Schwarzstern-Waffen (21.500)

Statistiken zu den größten Eroberungskriegen in Europa und Nordamerika

Besonders die Verteilung der Klassen ist uns dabei ins Auge gesprungen. So wird die beliebteste Klasse fast zehnmal häufiger erstellt, als die unbeliebteste.

In Black Desert wurden bereits mehr als 10,6 Millionen Charaktere erstellt

Spieler stehen vor allem auf dunkle Magier

Welche Klassen sind am beliebtesten? Insgesamt bietet Black Desert derzeit 19 unterschiedliche Klassen. Auf der Skala ganz oben stehen zwei Spezialisierungen, die sich gut mit dunkler Magie auskennen:

Dunkelklinge – 11,73% aller Charaktere

Schwarzmagerin – 10,26% aller Charaktere

Mehr als jeder 5. Charakter, dem ihr im Spiel begegnet, ist also einer der beiden Schwarzmagier. Ihnen folgen mit deutlichem Abstand drei „Standard-Klassen“, wie man sie nahezu in jedem MMORPG finden kann:

Waldläuferin – 7,61%

Krieger – 7,30%

Magier – 7,09%

Die erste „Martial Arts“-Klasse Musa landet mit 6,55% auf Platz 6.

Die Klassen sortiert nach ihrer Beliebtheit

Welche Klassen sind am unbeliebtesten? Auf dem letzten Platz steht eine Klasse ganz deutlich:

Schütze – 1,58%

Das liegt vor allem daran, dass viele den Schützen als sehr schwach ansehen. Er hat wenig CC, wenig Defensive und verliert die meisten 1v1-Situationen im PvP.

Vor ihm liegen vier Klassen recht eng beieinander. Zwei von ihnen sind noch relativ neu (Shai und Gardia), während der Riese schon viele Jahre dabei ist:

Riese – 2,69%

Shai – 2,55%

Gardia – 2,13%

Lahn – 2,09%

Die Lahn gehören zu den unbeliebtesten Klassen

Black Desert zählt zu den erfolgreichsten MMORPGs derzeit

Wie geht es Black Desert? Auch vier Jahre nach Release geht es dem MMORPG aus Korea gut. Erst vor Kurzem fand eine Aktion statt, bei der Black Desert für ein Wochenende kostenlos erhältlich war. Das hat die Zahlen auf Steam nochmal nach oben gedrückt, wo Black Desert zusammen mit ESO bereits zuvor stark vertreten war.

Dort schauten in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 17.710 Spieler in das MMORPG. In der Spitze waren es sogar 37.034 gleichzeitige Spieler. Damit konnte der Peak vom letzten Event im Mai 2019 zwar nicht geknackt werden, doch insgesamt steht das Spiel gut da(via Steamcharts).

Die Spielerzahlen von Black Desert auf Steam.

Zudem erhält Black Desert regelmäßige Updates. Aktuell werden die ursprünglichen Klassen-Typen erweitert, um Alternativen zu den Awakening-Builds zu bieten.

Auch eine neue, riesige Region ist geplant, die bald bei uns im Westen erscheinen soll. Odilita erinnert an bereits vorhandene Gebiete, soll jedoch im Schwierigkeitsgrad durchaus anspruchsvoll sein.

Vielleicht eignet sie sich für die ersten Spieler, die Anfang des Jahres Level 66 erreicht haben.