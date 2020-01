Am 12. Januar 2020 erreichte der erste amerikanische Spieler von Black Desert Online Level 66. Dafür war viel Grind nötig. Den besonderen Moment streamte er dabei sogar live auf Twitch.

Wer hat Level 66 erreicht? Der erste Amerikaner, dem der Meilenstein Level 66 in Black Desert gelang, heißt Breeya. Dabei handelt es sich um die gleiche Person, die bereits Ende Mai 2019 als erster westlicher Spieler Level 65 erreichte.

Den Moment seines Triumphs streamte Breeya live auf Twitch:

Wie lange brauchte er dafür? Breeya benötigte für das neuste Level-Up etwas mehr als 7 Monate (von Ende Mai bis Mitte Januar). Die genauen Spielstunden in dieser Zeit kennen wir zwar nicht, doch aus seinen Streams lässt sich etwas ableiten:

So streamte Breeya am 11. Januar 12 Stunden und 20 Minuten und machte dabei keine größeren Pausen.

In dieser Zeit kam er von 97,626% auf 98,702%.

Ihm gelangen also etwa 1% des Levels in 12 Stunden.

Schon das Leveln auf Stufe 65 kostete über tausend Stunden, wie ein russischer Spieler verriet. Der Aufwand für die höhere Stufe wird kaum geringer ausgefallen sein.

Kein World First für den Westen

Ist Breeya der erste Spieler auf Level 66? Nein, schon vor dem Amerikaner erreichten mehrere Spieler aus Taiwan Level 66. Dies berichteten verschiedene Nutzer im reddit.

Zudem ist nicht bekannt, ob es bereits Spieler in Korea gibt, die Level 66 erreicht haben.

Aus westlicher Sicht jedoch ist Breeya der erste Spieler. Und verglichen mit Europa sogar mit deutlichem Abstand. Der weiteste Spieler bei uns kratzt aktuell an den 60%. Auch bei Level 65 hingen wir bereits rund 4 Monate hinterher.

9 Dinge, die ihr im MMORPG Black Desert 2020 machen könnt

Was ist das Besondere an den Level-Ups? In Black Desert gibt es kein maximales Level. Mit Stufe 60 hat man alle Fertigkeiten freigeschaltet und danach gibt noch kleine Belohnungen wie Lebenspunkte oder Talentpunkte, mit denen man Attribute verbessern kann.

Ein Level-Up verbessert den Charakter also weiterhin, doch der Aufwand dafür ist gigantisch hoch:

Zum Erreichen von Level 60 benötigt man bereits 630 Milliarden EP. Von dort an verdoppelt sich die Zahl.

Für Stufe 66 waren bereits 40 Billionen Erfahrungspunkte nötig.

Man vermutet, dass die benötigte EP-Zahl ab 70 nicht mehr erhöht wird. Ob dies wirklich der Fall ist, wird sich wohl frühstens 2022 bestätigen.

Was gab es als Belohnung für das Erreichen von Level 66? Der Sprung auf Level 66 brachte Breeya die folgenden Verbesserungen:

Eine Erhöhung der Lebenspunkte auf 3.582 (+24)

Eine Erhöhung der Manapunkte auf 1.642 (+17)

Eine Erhöhung der Traglast auf 2.345 (+4)

Es gab keine neuen Skills oder sonstigen Vorteile. Die größte Belohnung dürfte hier wohl die Anerkennung anderer Spieler und das Erreichen der selbstgesetzten Ziele sein.

Haltet ihr die Spieler, die so stark grinden, für bewundernswert oder verrückt? Welches Level habt ihr selbst in Black Desert erreicht?