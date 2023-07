Diablo 4: Die 3 besten Builds für den Totenbeschwörer in der Übersicht

Es gibt viele Builds für den Totenbeschwörer, aber nur drei davon gelten derzeit in Diablo 4 also die besten in der aktuellen Meta. Wir listen euch diese auf und erklären euch, was sie so besonders macht.

Was sind das für Builds? Bei dieser Auflistung handelt es sich um die derzeit besten Builds in Diablo 4 für den Totenbeschwörer. Sie beweisen sich entweder durch massiven Schaden, ihrer Nützlichkeit und vor allem ihrer Effektivität gegen schwere Feinde. Folgende Builds gelten derzeit als Top-Tier für das Endgame:

Vor allem, wenn Season 1 bald veröffentlicht wird, ist es wichtig zu wissen in welche Richtung sich euer Build bewegen soll, damit ihr es im Ladder später leichter habt. Nun erklären wir euch, was diese Builds so besonders macht.

Ihr habt den Trailer zu Season 1 verpasst? Dann haben wir das Video für euch:

Totenbeschwörer: Beste Builds für das Endgame in Diablo 4

Knochenspeer-Nekro

Was kann der Build? Der Knochenspeer-Nekro ist für seinen äußerst tödlichen Speer bekannt. Zuerst werden Gegner verwundbar gemacht und dann mit hohen kritischen Treffern ins Jenseits befördert. Der Build ist einer der stärksten für den Nekro, verlangt aber auch gute Ausrüstung, damit dieser Build glänzen kann. Dieser Build ist Solo, aber auch in Gruppen gut geeignet und kann stark austeilen.

Zum Build geht es hier entlang:

Infinimist-Nekro

Was kann der Build? Der Infinimist setzt auf viele Leichen und jede Menge Leichenfürze, denn ihr lasst diese nicht explodieren, sondern vielmehr in ein tödliches Miasma umwandeln. Dieser Build setzt auf hohe Überlebenschance dank eures Blutnebels und starken Schaden gegen große Gegnertruppen. Vor allem effektiv, wenn ihr einer Horde Monster entgegenstehen müsst.

Zum Build geht es hier entlang:

Knochengeist-Nekro

Was kann der Build? Der Knochengeist-Nekro ist ein ungewöhnliches Build, denn ihr nutzt eure Leiche und erschafft einen Geist der sich mit hoher Krit-Chance in die Luft sprengt. Das sorgt dafür, dass sogar zähe Feinde mit nur einer Explosion vernichtet werden. Vor allem Solo ein nützlicher Build.

Zum Build geht es hier entlang:

Das waren alle momentan besten Builds für den Totenbeschwörer. Season 1 in Diablo 4 ist noch nicht draußen, die Meta könnte sich also in den kommenden Wochen schlagartig ändern. Bleibt also dran, denn wir aktualisieren unsere Builds und Guides zu den einzelnen Klassen und halten sie für euch auf dem aktuellen Stand.

Sucht ihr lieber nach Endgame-Builds für die anderen verfügbaren Klassen aus Diablo 4? Dann haben wir für euch eine topaktuelle Tier-List: Diablo 4 Tier List für Solo & Gruppen: Die besten Endgame Builds auf Deutsch