Diablo 4: Infimist Necro Build zerlegt alles im Endgame mit seinen Leichenfürzen

Der Necromancer hat in Diablo 4 viele Talente, die ihn mächtig machen, doch eine Kombi sorgt für eine nicht aufhörende stinkende Show. Wir zeigen euch den Infimist Build für den Necro, was ihr beachten müsst und wie ihr mit diesem Build sogar Solo alles niedermetzeln könnt.

Was ist das für ein Build? Der Infimist Necro Build konzentriert sich vorwiegend auf die Generierung von Leichen. Gegner werden dann mit Leichenranken gefesselt und mit Leichenexplosion in Leichenfürze umgewandelt. Zudem könnt ihr mit Blutnebel und Knochensturm euch in eine zerfetzende Wolke verwandeln, die alles um euch herum vernichtet.

Der Build ist vor allem für Solo-Spieler ausgelegt, die gerne Lust haben alles zu verpesten, doch seid gewarnt: Der Build kann eure ganze Sicht vernebeln.

Pro eine hohe Überlebensfähigkeit

schnelle Bewegungsgeschwindigkeit

Massiver Flächenschaden Contra schlechter Einzelgegner-Schaden

nicht optimal, wenn ihr schlechte Ausrüstungen habt

Infimist Necro Build – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Blutige Ernte – Rang 1 Verbesserte Blutige Ernte Blutige Ernte des Akolythen

Blutnebel – Rang 5 Verbesserter Blutnebel Grässlicher Blutnebel

Leichenexplosion – Rang 5 Verbesserte Leichenexplosion Verpestete Leichenexplosion

Altern – Rang 1 Verbessertes Altern Abscheuliches Altern

Leichenranken – Rang 2 Verbesserte Leichenranken Verseuchte Leichenranken

Knochensturm Oberster Knochensturm Überlegener Knochensturm



Diese passiven Skills braucht ihr:

Geschundenes Fleisch – Rang 3

Bluternte – Rang 1

Kraftbringender Tod – Rang 3

Umarmung des Todes – Rang 3

Verstärkter Schaden – Rang 3

Verfolgung des Schnitters – Rang 1

Lähmende Dunkelheit – Rang 1

Schrecken – Rang 3

Schwermut – Rang 3

Nekrotischer Panzer – Rang 3

Allein stehen – Rang 3

Memento Mori – Rang 3

Schattenseuche

Buch der Toten:

Schnitter

Kälte

Eisen

So spielt ihr den Build: Habt ihr eine Gegnergruppe gefunden, wirkt ihr Altern auf sie. Nun kommt der Blutnebel ins Spiel. Ihr bewegt euch durch die Massen und erzeugt so Leichen. Jetzt wirkt ihr Leichenranken und binden so eure Gegner an einem Punkt, wo viele Leichen sind. Daraufhin wirkt ihr erneut Altern und verwandelt euch wieder in den Blutnebel. Danach aktiviert ihr die Leichenexplosion, gefolgt vom Knochensturm.

Solltet ihr in einem Bosskampf sein, benutzt eure Blutige Ernte, um Leichen zu erzeugen, sonst könnte es übel für euch aussehen.

Infimist Necro Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Verkümmern

Fleischfresser

Geruch des Todes

Blutbad

Diese Glyphen braucht ihr:

Territorial – Start

Dunkelheit – Verkümmern

Geißel – Fleischfresser

Kontrolle – Geruch des Todes

Ausbeuten – Blutbad

Infimist Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Aspekt des Ungehorsams – Helm (Halle der Verdammten, Kehjistan)

Aspekt des Explosiven Nebels – Brustschutz (muss gefunden werden

Gebrüll aus den Tiefen – Handschuhe (Unique, muss gefunden werden)

Aspekt des Schützenden Sturms – Beinschutz (muss gefunden werden)

Aspekt der zugreifenden Adern – Sense oder Stab (Verderbte Grotte, Kehjistan)

Verpesteter Aspekt – Amulett (Akkhans Griff, Hawezar)

Aspekt des Verfalls – Ring (muss gefunden werden)

Aspekt des Ultimativen Schattens (muss gefunden werden)

Blutgetränkter Aspekt – Nebenhand (muss gefunden werden

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Rüstung: Topas

Waffen: Amethyst

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Intelligenz

Willenskraft

Geschicklichkeit

Stärke

Die besten sekundären Werte:

Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundete und nahe Gegner sowie Gegner Schattenschaden

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie