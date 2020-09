WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Was letztendlich kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Aber mit etwas Glück erfahren wir schon Anfang 2021 mehr dazu. Denn dann will Blizzard die BlizzCon durch ein digitales Event nachholen und dabei sicher auch über die Zukunft von WoW Classic und seinen möglichen Erweiterungen sprechen.

Wie könnte ein „Classic TBC“ aussehen? Das ist die spannende Frage. Denn Blizzard müsste hier wieder einmal einen Balance-Akt zwischen den verschiedenen Interessen der Community schaffen. Immerhin wollen nicht alle Spieler von WoW Classic auch zu The Burning Crusade wechseln, sondern lieber in der alten Welt verbleiben. Die zwei wahrscheinlichsten Optionen wären:

Allerdings wurde The Burning Crusade noch gar nicht angekündigt. Erste Umfragen von Blizzard lassen aber vermuten, dass die Entwickler mit dem Gedanken spielen und womöglich schon in einer Planungsphase sind.

Was würde das bedeuten? Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann könnten Spieler bereits im Sommer 2021 mit einem „The Burning Crusade Classic“ rechnen – also knapp zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release. Das klingt zumindest nach einem realistischen Vorgehen.

In World of Warcraft Classic beschweren sich derweil einige Spieler, dass Ahn’Qiraj noch nicht offen ist, während manch einer schon auf den nächsten großen Naxxramas-Patch wartet. Doch in weiterer Ferne liegt die Frage, wie es denn nach der offiziellen Classic-Laufzeit weitergeht. Wird es ein „Burning Crusade Classic“ geben? Wie wird das ablaufen? Immer mehr Gerüchte machen gerade die Runde.

