Nach 10 Jahren ist Schluss bei StarCraft II – Kommt Teil 3?

Wann gibt’s neue Infos? Mit einer Ankündigung sollten wir zumindest in den nächsten Wochen noch nicht rechnen. Im besten Fall gibt es neue Informationen schon im Februar 2021, denn dann findet die „BlizzConline“ statt – eine Ersatzmesse für die BlizzCon . Es wäre durchaus denkbar, dass die Entwickler hier bereits ein neues Projekt anteasern. Auf der anderen Seite ist Blizzard aber auch für lange Jahre der Entwicklung bekannt. Es könnte auch gut sein, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren erst einmal gar nichts mehr von StarCraft hören.

Was passiert mit StarCraft II? In einem großen Blog-Post haben die Entwickler von StarCraft II angekündigt, dass man die Entwicklung zurückfahren wird. Es wird keine großen Updates mit neuen Inhalten wie Kommandanten oder Battle Chests mehr geben.

Für so manch einen Strategie-Fan von Blizzard dürfte es die Horror-Nachricht sein. Die Entwicklung an einem der letzten großen RTS-Spiele wird eingestellt. Für StarCraft II wird es keine großen Updates mehr geben. Aber ist das Spiel damit „tot“? Was machen die Entwickler nun und wird man StarCraft II weiterhin spielen können?

