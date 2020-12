Diablo Immortal hat PvP und es sieht fast aus wie in WoW Classic

Die ersten Tester erkunden die Welt von Diablo Immortal und zeigen auf sozialen Kanälen, was sie da so finden. Einige Spieler haben dabei ein Event entdeckt, in dem sie gegen andere Spieler kämpfen müssen. Wer WoW Classic spielt oder früher gespielt hat, dürfte das Event grob wiedererkennen.

So sieht PvP in Diablo Immortal aus: Aktuell läuft der technische Alpha-Test von Diablo Immortal und Interessierte können die Welt des kommenden Mobile-ARPGs erkunden. Dabei sind viele Features des Spiels schon verfügbar, wie etwa Dungeons, Kopfgelder und Events.

Events sind zufällig auftauchende Aufgaben in einem Gebiet, die ihr lösen sollt, wenn ihr euch ihnen näher. Dem Twitter-Nutzer sVr ist dabei ein besonderes Event aufgefallen, bei dem er eine Truhe öffnen soll.

Das geht jedoch nicht so einfach, denn die Truhe kann nur von den „Würdigen“ geöffnet werden. Wer würdig ist, wird mittels PvP bestimmt. Das Öffnen der Truhe selbst dauert dann noch einmal eine Weile, wobei Spieler unterbrochen werden können:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Diablo Immortal wird ein MMO, bei dem ihr in der offenen Welt auf andere Spieler treffen könnt. Es können also mehrere Spieler zufällig am Event teilnehmen und sich gegenseitig im Event-Gebiet die Rübe einhauen, damit am Ende einer looten kann.

Die Gurubashi-Arena in Diablo Immortal?

Das hat die Arena mit WoW zu tun: Wer World of Warcraft früher gespielt hat oder heute in WoW Classic unterwegs ist, könnte dieses Prinzip kennen. Denn genau so funktioniert auch die Gurubashi-Arena im Schlingendorntal.

Der Pirat Störtebrecher stellt hier alle drei Stunden seine Truhe in die Mitte der Arena und fordert Spieler auf, um die Beute zu kämpfen. Ab dann gilt: Jeder gegen jeden, auch aus der eigenen Fraktion.

Wer es schafft, die Truhe zu öffnen, bekommt ein besonders früher sehr begehrtes Schmuckstück und die Chance auf weiteren Loot. Dabei darf er aber nicht unterbrochen werden, was sich als knifflig erweist, wenn jeder Angriff das Öffnen unterbricht.

Die Gurubashi-Arena – Hier gab’s teilweise sehr lange Kämpfe um die Kiste. Bildquelle: WoWWiki

In Diablo 3 funktionierte PvP übrigens noch anders. Dort konnte man sich direkt für eine instanziierte Arena anmelden, um dann auf engem Raum gegen andere Spieler anzutreten. Das Feature war jedoch nicht allzu beliebt. In der offenen Welt trifft man hier gar nicht auf andere Spieler außerhalb der eigenen Gruppe.

Was steckt noch in Diablo Immortal? Immortal bedient sich auch in anderen Bereichen an WoW, etwa mit seinen Dungeons, wöchentliche Belohnungen oder eine Server-Struktur. In Zukunft kommen noch weitere Inhalte, die jedoch immer kostenlos bleiben.

Ob PvP jemals eine größere Rolle spielen wird als in diesem Event, können wir noch nicht sagen. Noch kann sich viel ändern. Wenn ihr euch selbst ein Bild von Diablo Immortal machen möchtet, könnt ihr euch einfach für den aktuell laufenden Alpha-Test registrieren. Mit etwas Glück werdet ihr dann ausgewählt und könnt auf eurem iOS- oder Android-Gerät mitmachen.