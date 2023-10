Eine deutsche TV-Legende erobert Twitch, indem er in schlechter Qualität Shooter auf der PS5 zockt

Elton ist aber bereits dabei, diese Problemchen aus der Welt zu schaffen und macht keine halben Sachen: Da wird dann eben FullHD komplett übersprungen und direkt in 4k gestreamt (via X ).

Die Online-Präsenz von Elton kommt für einige zwar vollkommen unerwartet, dabei hatte der 52-Jährige sein Vorhaben bereits Anfang des Jahres in einem Podcast angekündigt: „Ich dachte mir, wenn ich zocke, kann ich das nebenbei noch aufnehmen und dann können mir andere dabei zugucken, wie ich ausraste.“ (via Tag24 )

Auch andere Streamer, wie Papaplatte, sind mittlerweile auf den Twitch-Auftritt des TV-Moderators aufmerksam geworden, was diesem einen neuen Schwung an Zuschauern verschaffte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was gibt es zu sehen? Zugegeben, Elton überzeugt nicht unbedingt mit seinem spielerischen Können. Und auch in Sachen Bildqualität ist der verwöhnte Zuschauer von großen Streamern vielleicht anderes gewohnt. Dafür kann der 52-Jährige in puncto Unterhaltung und hochkarätigen Gaststars glänzen.

Während zunächst nur wenige Leute zusahen, hat Elton mittlerweile über 16.000 Follower auf der Streaming-Plattform. Dort ist er aktuell sogar der meistgesehene deutsche Twitch-Streamer zum Shooter. Im Schnitt sahen ihm in den letzten Tagen über 1.314 Zuschauer zu (via sullygnome , Stand: 13.10.2023).

Was ist da los? Seit Mitte August 2023 streamt der Schauspieler, welcher sich selbst als „Hin und Wieder“-Zocker bezeichnet, auf dem Kanal Elton_on_Twitch . Zu sehen gibt es dort verschiedene Spiele, vor allem aber den taktischen Shooter Rainbow Six Siege, den er von seiner PS5 streamt.

Insert

You are going to send email to