Twitch-Streamer ELoTRiX schimpft über CoD MW3: „Die kitzeln mir keine 80 € aus den Hosentaschen“

Der Twitch-Streamer ELoTRix war einst für das Spielen von Shootern wie CoD bekannt, doch das neue Modern Warfare 3 will er nicht spielen.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer und YouTuber ELoTRiX zählte vor einigen Jahren zu den größten deutschsprachigen Shooter-YouTubern. Seinen YouTube-Kanal gründete ELoTriX, der mit bürgerlichem Namen Carsten heißt, bereits im Jahr 2011.

ELoTRiX war seiner Zeit vor allem für Shooter-Gameplay bekannt. Er spielte Titel wie das 2011 veröffentlichte Call of Duty: Modern Warfare 3, Battlefield 3 oder Call of Duty: Black Ops 3. Dazu zeigte sich der heute 31-Jährige aufgedreht und laut.

Im Jahr 2023 trat er vor allem als Variety-Streamer in Erscheinung, ließ sich also zu vielen verschiedenen Spielen hinreißen und zeigte Games wie Elden Ring, Lies of P, Diablo 4 und League of Legends. Außerdem ist er häufig in der „Just Chatting“-Kategorie aktiv (via Sullygnome).

„Die haben uns so viele Jahre so gequält“

Was sagt ELoTRiX zu CoD MW3? ELoTRiX hat offenbar gar keine Lust, für den kommenden Shooter Geld auszugeben. Er äußert sich klar negativ und macht deutlich, dass er mit den Entwicklungen des Franchise in den vergangenen Jahren nicht zufrieden, auch wenn er Lust habe, das Spiel zu spielen.

Zudem erklärt ELoTRiX, jeder Spieler, der CoD dieses Jahr erneut kaufen wird, sei an der aktuellen Situation mit schuld:

Warum sollte ich den Dreck spielen? Die kitzeln mir keine 80 € für irgendwelche Nostalgie-Map-Packs aus den Hosentaschen. Und jeder, der sich jetzt wieder von CoD dieses Jahr abfarmen lässt, der ist auch einfach mit Schuld dran, dass sich nie etwas ändern wird. Ich hab mich auch ein bisschen hypen lassen und ich hab eigentlich auch Bock das Game zu spielen, aber die haben uns so viele Jahre so … gequält. Ich bin einfach müde geworden. ELoTRiX via TikTok

Insgesamt ist davon auszugehen, dass ELoTRiX nach der Aussage das diesjährige Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht kaufen wird. Ob er seinen Worten treu bleibt, wird sich im November zeigen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 soll am 10. November 2023 für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Für MW3 setzt CoD komplett auf die Nostalgie-Gefühle der Fans und bringt 16 Maps des 2009 veröffentlichten MW2. Obendrein erhält der Shooter eine Story und einen Zombie-Modus. Ebenso soll der beliebte Movement-Trick “Slide-Cancel” zurückkehren.

