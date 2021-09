Dying Light 2 verschiebt Release auf 2022, verspricht große Preview für Oktober

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



Das Spiel soll mit Abstand das größte und ambitionierteste Projekt von TECHLAND werden. Darum habe man sich zu der Verschiebung entschlossen. Das Studio hat in der Vergangenheit bereits an Titeln wie Dead Island und Call of Juarez gearbeitet.

Warum wird das Spiel verschoben? Laut offizieller Mitteilung soll das Survival-Spiel an sich zwar fertig sein und wird intern auch schon Spieltests unterzogen, doch am Feinschliff muss noch gearbeitet werden.

Das Spiel Dying Light 2 wird von der Survival-Community heiß erwartet. Nun wurde der Release jedoch erneut verschoben. Als Grund gaben die Entwickler an, dass sie noch Feinschliff vornehmen wollen. Doch neue Einblicke in das Spiel soll es schon recht bald geben.

