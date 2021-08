Dying Light 2 zeigt Kampf-System im Gameplay-Trailer und richtig hübsche Grafik mit Raytracing

Wann erscheint Dying Light 2? Nach langer Stille haben die Entwickler sich Anfang 2021 wieder gemeldet und erst im Mai verkündet, dass Dying Light 2 am 7. Dezember erscheinen wird . Dying Light 2 kommt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Devs erklären, dass sich die Schatten so „identisch zur Realität“ verhalten – weiter entfernt seien sie etwas verschwommen, näher am Boden gestochen scharf. Das Video haben wir hier für euch eingebunden:

Das Besondere an Raytracing sind die Beleuchtung und die Schatten. Raytracing ist grob für die Berechnung von Licht im Spiel verantwortlich und verbessert diese. Das bedeutet: mit RTX habt ihr hübschere Reflexionen und realistischere Schatten, was vor allem im Detail für eine bessere Optik sorgt.

Im Kampf selbst sind vor allem Nahkampf-Waffen zu sehen: improvisierte Schlagringe aus Fahradketten, Beile und Macheten. Dabei scheint euer Charakter ein gewisses Maß an Superkräften zu haben, da ihr höher springen und so hart zuschlagen könnt, dass Gegner im Umkreis einfach umfallen.

Was war zu sehen? Während des Xbox-Streams zur gamescom 2021 hat das Entwicklerteam von Dying Light 2 ein Gameplay-Video zum Kampfystem und dem Gameplay des Spiels gezeigt. Dort ist zu sehen, wie sich der Protagonist per Parkours durch die Stadt bewegt, von Wand zu Wand springt oder sich mit Seilen in Fenster schwingt.

