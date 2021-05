Dying Light 2 zeigt Release-Datum und Gameplay-Trailer – Endlich was zum heiß erwarteten Survival-Koop

Als Vorbesteller winken zudem Kosmetika in Form von „Reload“-Skins für Aiden, euren Rucksack und Waffen. Wenn ihr noch mehr neue, spannende Survival-Games sehen wollt, schaut euch dieses kleine aber vielversprechende Projekt aus Russland an:

Wo kann ich vorbestellen? Die Vorbestellungen sind seit dem 27. Mai um 22:00 Uhr möglich. Ihr findet die Shops über die offizielle Seite (via DylingLightGame.com) oder in den jeweiligen Shops:

Ihr klettert fleißig an Fassaden hoch oder springt über Abgründe, um nicht von Gegnern verfolgt zu werden oder. Zudem ist das Spiel in Tag und Nacht aufgeteilt: tagsüber sind Menschen auf den Straßen, nachts trefft ihr auf gefährliche Monster und Zombies, die 15 Jahre lang Zeit hatten, um zu mutieren.

So sieht das Gameplay aus: Den größten Teil des Spiels wird das Parcours-Gameplay ausmachen, wie schon in Dying Light 1. Da die Stadt überrannt ist mit Zombies, seid ihr ständig unterwegs und rennt über Dächer, Gerüste und sonstige Hindernisse mit Höchstgeschwindigkeit.

Wann kommt Dying Light 2 raus? Dying Light 2 erscheint am 7. Dezember 2021 für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One. Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich.

