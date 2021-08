Das Xbox-Event der gamescom 2021 startet am 24. August. Erfahrt hier, wo ihr zuschauen könnt und welche Multiplayer-Games bei der Präsentation dabei sein könnten.

Um dieses Event geht’s: Im Rahmen der gamescom 2021 hat Microsoft ein Event ankündigt, auf dem neue Infos zu kommenden Xbox-Spielen vorgestellt werden. Bevor es am 25. August mit der Opening Night Live so richtig mit den gamescom-Events losgeht, wird euch der Xbox-Stream einen Vorgeschmack geben.

Wichtigsten Infos im Überblick:

Wann startet das Event: Der Stream beginnt am 24. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo wird gestreamt? Ihr könnt euch den Stream auf Twitch, YouTube und Facebook anschauen

Ihr könnt euch den Stream auf Twitch, YouTube und Facebook anschauen Wie lange dauert der Stream? Die Dauer liegt bei 90 Minuten, der Stream endet also um 20:30 Uhr.

Microsoft bietet im Stream außerdem die Gebärdensprache an für Zuschauer mit eingeschränkter Hörfähigkeit.

Endlich ein Release-Termin für Halo Infinite?

Multiplayer-Games: Für viele Multiplayer-Fans ist vor allem der große kommende Shooter Halo Infinite von großem Interesse. Vor einigen Wochen führte der Entwickler 343 Industries eine Tech-Preview durch und auch ein Beta-Test ist vor dem Release geplant.

Allerdings hat Halo Infinite noch kein festes Release-Datum. Dabei soll das Spiel noch 2021 erscheinen und langsam wird es etwas eng, was das Release-Fenster angeht. Zudem wurde Halo Infinite bereits verschoben, um den Entwicklern mehr Zeit für Verbesserungen und Politur zu geben. Fans hoffen daher, dass der Release bald offiziell angekündigt wird und der gamescom-Stream bietet sich dafür gut an.

Der Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg hat bereits bestätigt, dass Halo Infinite einer der Fokus-Punkte des Events sein wird. Hoffnung auf einen Release-Termin ist daher nicht unbegründet.

Auch Forza Horizon 5, das schon auf der E3 mit seiner bombastischen Grafik beeindruckt hat, wird bei dem Xbox-Event dabei sein. Die Fans der Rennspiele können sich also auf neue Infos freuen.

Auch Dying Light 2, das Survival-Horrof-Game mit Koop-Elementen, hat seine Präsenz auf dem Xbox-Event heute Abend angekündigt. In einem Tweet vom 24. August kündigte der offizielle Twitter-Account des Spiels an, dass es in dem Xbox-Stream eine kleine Überraschung geben wird.

Das wird es nicht geben: In einem Tweet kündigte Aaron Greenberg außerdem an, dass es keine neue Reveals geben wird. Ihr braucht also nicht darauf zu hoffen, dass Microsoft völlig neue Spieler für ihre Plattformen ankündigen wird. Er dämpfte die Erwartungen der Fans weiter und sagte auch, dass sie keine massiven Überraschungen erwarten sollen.

Was sind eure Erwartungen an den Xbox-Stream heute Abend? Schreibt es uns in die Kommentare.

