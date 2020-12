Was uns die Entwickler sagen möchten, werden wir dann erst 2021 erfahren. Seid ihr schon gespannt darauf, was uns erwartet?

Techland hatte bereits zuvor bestätigt, Dying Light 2 über Jahre hinweg mit neuen Inhalten zu versorgen. So wie sie es mit Teil 1 getan haben. Das würde auch bedeuten, dass sie eine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X|S entwickeln. Bisher war Dying Light 2 lediglich für den PC, der Xbox One und PS4 angekündigt.

Das war los: Dying Light gehört im Survival-Genre zu den Top-Titeln und hat in den letzten fünf Jahren eine große Fangemeinde aufbauen können. So wird der erste Teil noch immer von durchschnittlich 9.400 Spielern gespielt, mit einem 24h-Peak von 13.000 ( via Steamcharts ). Entwickler Techland aktualisiert den Titel regelmäßig und fügt stetig neue Events oder Erweiterungen hinzu, um die Community bei Laune zu halten.

