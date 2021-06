Battlefield 2042 zeigt Größe seiner 7 Launch-Maps im Vergleich zu alten Karten

Was haltet ihr bislang von den vorgestellten Maps aus Battlefield 2042? Was ist bisher euer Favorit, auf welche Karte freut ihr euch zum Start am meisten? Und wie blickt ihr auf die Größen der neuen Karten? Gibt es für euch ein “zu groß”? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn ihr euch schon jetzt anschauen wollt, wie die Action im neuen Battlefield 2042 aussieht und einen ersten Einblick in die gewaltigen Maos wollt, schaut euch hier erstes Gameplay an:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to