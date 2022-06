3 beliebte Alternativen für Shooter-Fans, die von Battlefield 2042 enttäuscht wurden

Nach der Enttäuschung von Battlefield 2042 suchen Fans von diesem Shooter-Stil nach guten Alternativen. Deshalb möchten wir euch im Rahmen von Find Your Next Game 3 beliebte Shooter-Alternativen vorstellen, die die Battlefield-Community gerne zockt.

Vor einigen Wochen hat ein Spieler im Battlefield-Subreddit gefragt: „Was spielen Battlefield-Fans eigentlich gerade?“ (via reddit). Weil Battlefield 2042 enttäuscht hat und die alten Serien-Teile für viele Fans den Reiz verloren haben, suchen die Spieler nach vergleichbaren Alternativen.

Die beliebteste Antwort in diesem Thread war gar kein Ballerspiel, sondern das Action-RPG Elden Ring. Abgesehen davon wurden aber insbesondere 3 Shooter am häufigsten genannt:

Hell Let Loose

Insurgency: Sandstorm

World War 3

Auch wenn Battlefield 2042 mit dem Start der Season 1 ein paar erfolgreiche Kurskorrekturen hingelegt hat, suchen Spieler weiterhin nach guten Alternativen. Deshalb möchten wir euch hier diese 3 Shooter kurz vorstellen. Wir sagen euch dabei, für wen die sich am meisten eignen.

Hell Let Loose – Echtes Teamwork im Zweiten Weltkrieg

Genre: Shooter | Entwickler: Black Matter | Plattform: PC, PS5, Xbox Series S/X | Release: 06.06.2019 | Bezahlmodell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Wenn man Hell Let Loose in zwei Worten zusammenfassen müsste, wäre „erbarmungslos realistisch“ eine gute Wahl. Alleine schon das Waffenverhalten in diesem WW2-Shooter macht klar, dass hier keine rasante Arcade-Action geboten wird:

Ihr sterbt und tötet ihr mit nur 1-2 Kugeln

Ein Fadenkreuz findet ihr in dem Spiel nicht

Euer Soldat bewegt sich sehr langsam und teilweise sperrig

Es gibt keine Hitmarker oder Kill-Bestätigungen bei euren Treffern

Eure Waffen speien mit jedem Schuss so viel Feuer und Rauch, dass es euch die Sicht versperrt

Das klingt zunächst nicht wirklich nach Battlefield und auch deshalb hat es MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn bereits im November 2018 als eine Art „Anti-Battlefield“ bezeichnet. Aber genau in diesem Kontrast findet Hell Let Loose große Fans in der Battlefield-Community.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ähnlich wie in Old-School-Battlefields sucht ihr euch eine von vielen Klassen aus und findet euch in einem Squad von bis zu 6 Spielern zusammen. Auf den Servern tummeln sich 100 Spieler, 50 pro Team. Die beiden Spielmodi entsprechen Conquest und Breakthrough aus Battlefield 2042.

Aber mehr noch als in Battlefield sind Kommunikation, Absprache und Zusammenhalt in Hell Let Loose das A und O. Das schwierige und unübersichtliche Gunplay, ein beabsichtiger Ressourcen-Mangel und Befehle von höherrangigen Soldaten fördert automatisch vollstes, konzentriertes Teamplay.

Wer kein Mikrofon hat oder gerne einen auf ‚Einsamer Wolf‘ macht, wird mit dem Spiel nicht viel Spaß haben. Aber wer auf eine ebenso intensive wie immersive Kriegs-Simulation steht, wird in Hell Let Loose sehr glücklich werden.

Pro Intensive und immersive Kriegs-Simulation

Teamplay und Kommunikation sind ganz wichtig

Viel strategische Tiefe, mit Befehlen und Ressourcen-Management

Einzigartiges Gameplay trotz vieler Ähnlichkeiten zu Battlefield

Meist freundliche, hilfsbereite Mitspieler Contra WW2-Setting

Solo-Spieler werden keinen Spaß finden

Schwieriger Einstieg für Neuanfänger

Kein direkter Battlefield-Ersatz, stattdessen mehr „Kontrast-Programm“

Was kostet das Spiel? Vielleicht habt ihr das Spiel sogar schon über PS+ für eure PS5 ergattern können. Wenn nicht, müsst ihr etwa 40 € hinblättern.

Insurgency: Sandstorm – Realistische Schlachten im modernen Setting

Genre: Shooter | Entwickler: New World Interactive | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X | Release: 12.12.2018 | Bezahlmodell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Insurgency: Sandstorm ist der Nachfolger zum Kult-Hit Insurgency. Dieser intensive Shooter setzt ebenfalls auf deutlich realistischeres Gunplay als Battlefield, versetzt euch aber in das moderne Kriegs-Setting des Mittleren Ostens.

Mit diesem Setting kommen auch viele Waffen, die Fans aus Spielen wie Battlefield 4 oder CoD Modern Warfare lieben gelernt haben. Auch Waffen-Aufsätze spielen hier eine große Rolle. Damit sollten Waffen-Fans viel Spaß haben, denn wie auch bei Hell Let Loose sind die Kugeln sofort tödlich, die HUD-Elemente spärlich und die Waffen beim Abfeuern bockig.

Was Insurgency: Sandstorm von Battlefield 2042 oder auch den anderen Alternativen voraus hat, ist die Wahl an Spielmodi. Von großen Schlachten mit Fahrzeugen bis hin zu kleineren Deathmatch-Schlachten, die an die Hardcore-Modi in CoD erinnern, wird hier alles geboten. Vorausgesetzt, ihr habt Freude an einer rasanten Time-To-Kill.

Pro Intensiver Hardcore-Shooter

Setzt viel Wert auf Teamplay

Viele Klassen und Loadout-Optionen

Zahlreiche, abwechslungsreiche Spielmodi

Neueinstieg ist recht angenehm Contra Community kann toxisch und anstrengend sein

Schnelle TTK kann frustrieren

Kein direkter Battlefield-Ersatz im klassischen Sinne

Für wen ist das Spiel geeignet? Insurgency: Sandstorm zieht Spieler an, die gerne Militär-Roleplaying ausüben. Auf den Servern findet ihr also immer wieder Leute, die in diesem Jargon reden und Befehle verteilen. Wer Spaß hat, in diese Rolle zu schlüpfen, oder gerne bei so etwas mitmacht, kommt hier auf seine Kosten.

Wie auch Hell Let Loose ist das Spiel aber weniger ein direkter Battlefield-Ersatz, sondern vielmehr eine Alternative, die auf eine realistischere Art ebenfalls große Schlachten mit spezifischen Rollen für die Soldaten simulieren will.

Was kostet das Spiel? Insurgency: Sandstorm kostet aktuell 29,99 €.

World War 3 – Eine Mischung aus Battlefield mit Call of Duty

Genre: Shooter | Entwickler: The Farm 51 | Plattform: PC | Release: 20.10.2018 (Early Access) | Bezahlmodell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Von allen 3 hier genannten Spielen sind die Battlefield-Inspirationen in World War 3 am stärksten bemerkbar. Allerdings ist es auch das unausgereifteste Spiel aus der Liste, auch wenn es Potenzial hat. Immerhin hat es bessere Reviews als Battlefield 2042.

Auch World War 3 spielt in einem modernen Setting, die Schauplätze sind hier aber europäischer. Die Time-To-Kill ist dabei sehr nah an dem, was ihr aus Battlefield kennt.

In zwei Spielmodi können bis zu 40 Spieler gegeneinander antreten:

Taktische Operationen sind quasi „Conquests“ aus Battlefield, in dem zwei Teams aus je 20 Spielern Kontrollpunkte erobern müssen.

Im Team Deathmatch ballert ihr in 10er-Teams aufeinander .

Battlefield ist aber nicht die einzige Inspiration für das Spiel aus polnischem Hause: Das Loadout-Menü erinnert optisch und inhaltlich stark an Call of Duty, dazu gibt es CoD-artige Killstreaks.

Pro Spaßige Mischung aus Battlefield und CoD

Sehr gut geeignet für Casual-Spieler

Günstig Contra Match-Suche dauert oft länger

Wirkt stellenweise uninspiriert und unausgereift

Nutzt trotz Steam eigenen Launcher

Für wen ist das Spiel geeignet? Wer den direktesten Battlefield-Klon sucht und dabei auch Spaß an CoD-Elementen hat, sollte an World War 3 Gefallen finden. Dementsprechend spricht das Spiel auch Casual-Spieler an, die Lust auf eine recht lockere Runde Ballerei haben, statt auf intensive Kriegs-Simulationen.

Was kostet das Spiel? World War 3 befindet sich noch im Early Access und kostet aktuell 12,99 €.

Habt ihr eines dieser Spiele bereits gespielt? Was davon ist euer Favorit? Oder habt ihr einen anderen Shooter, den ihr statt Battlefield 2042 zockt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

