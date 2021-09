PS Plus bringt im Oktober 2021 einen der besten neuen Shooter von Steam auf PS5

Sony hat das Lineup für PS Plus im Oktober 2021 nun offiziell bestätigt. Mit dabei ist Hell Let Loose, ein neuer, hyperrealistischer Shooter, der schon auf dem PC zuvor große Erfolge feiern konnte.

Das sind die PS-Plus-Spiele im Oktober 2021: Mit einem aktiven Abo bei PS Plus erhaltet ihr auch im Oktober wieder drei neue Spiele kostenlos. Wie bereits zuvor durch einen Leak bekannt geworden ist, findet sich in der Liste ein neuer Shooter: Hell Let Loose. Im Oktober könnt ihr euch auf folgende Spiele freuen:

Hell Let Loose – Ein hyperrealistischer Weltkriegs-Shooter (PS5)

PGA Tour 2K21 – Ein Sportspiel für Golf-Begeisterte (PS4)

Mortal Kombat X – Der zweit-neuste Teil der beliebten Prügel-Reihe (PS4)

Durch Abwärtskompatibilität lassen sich PGA Tour 2K21 und Mortal Kombat auch auf der PS5 spielen. Alle 3 Games eignen sich hervorragend für Koop-Runden, wobei Hell Let Loose hervorsticht. Auf den Shooter haben viele Fans auf PlayStation gehofft.

Hell Let Loose – Super auf Steam, jetzt auch auf PS5

Was ist Hell Let Loose? Ihr spielt in Hell Let Loose einen Soldaten im zweiten Weltkrieg auf Maps, welche berühmte Kriegsschauplätze aus der Zeit nachbilden. Das Alleinstellungsmerkmal ist dabei der Realismus: Uniformen und Waffen entsprechen historischen Vorbildern. Physik sowie Features wie Ballistik und Rückstoß sollen sich möglichst realistisch anfühlen.

Hell Let Loose bietet zwei Spielmodi und Schlachten mit bis zu 100 Spielern (50v50). Ihr könnt aus bis zu 14 Klassen aussuchen, darunter Ingenieure, Scharfschützen oder Panzerbesatzung. Auf Steam kam der neue Weltkriegs-Shooter schon enorm gut an.

Nach einer kurzen Beta-Phase erscheint Hell Let Loose am 5. Oktober offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mit PS Plus kommt ihr kostenlos an den Shooter.

Ab wann gibt es die Spiele? Die neuen Angebote für PS Plus gelten ab dem 5. Oktober und dauern bis zum 1. November an. Die Spiele selbst sind quasi kostenlos, ihr benötigt jedoch ein kostenpflichtiges PS-Plus-Abo. Das kostet euch rund 60 € im Jahr.

Ihr habt übrigens auch noch bis zum 4. Oktober Zeit, euch die Spiele vom September herunterzuladen:

