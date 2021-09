Wann werden die neuen PS-Plus-Spiele angekündigt? Die Ankündigung der neuen Games, die die Plus-Besitzer kostenlos erhalten werden, geschieht immer am letzten Mittwoch eines Monats. Das heißt, dass ihr am 29. September erfahren werdet, welche PS-Plus-Spiele im Oktober verfügbar sein werden . Die Anküdigung ist meistens am frühen Abend, so zwischen 17 und 18 Uhr.

Worauf wird noch gehofft? Neben Hell Let Loose gibt es noch eine Reihe anderer Games, die am 5. Oktober ebenfalls ihren Release feiern und für die Fans als mögliche Plus-Kandidaten infrage kommen. Dazu gehören:

Es handelt sich dabei um einen taktischen Ego-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Gespielt wird in Matches 50vs50 mit Modi Capture und Control. Das Spiel ist bereits auf Steam erschienen und wird dort als “sehr positiv” bewertet (85 %). Es erscheint am 5. Oktober nun auch für PS5 und Xbox Series X/S.

Welche Spiele könnten im Oktober 2021 bei PS Plus für PS4 und PS5 dabei sein? Hier sind die Gerüchte und Hoffnungen, die in der PlayStation-Community herumschwirren.

