„Ein gutes Jahr, um Linux zu lernen“ – Microsoft testet mehr Werbung in Windows 11

Wie kommt die geplante Änderung an? In den sozialen Netzwerken scheinen Frust und Spott zu überwiegen. Viele Nutzer zeigen sich genervt von den geplanten Werbe-Einblendungen. Einige schreiben, das sei genau der Grund, aus dem sie zu Linux gewechselt seien.

Das Feature soll Nutzern „helfen, großartige Apps aus dem Microsoft Store zu entdecken“, heißt es auf der Website von Microsoft . Aktuell wird es nur für US-amerikanische Nutzer im Beta-Programm „Windows Insider“ ausgerollt. Es ist also noch unklar, wann und in welcher Form die Änderung für alle Benutzer kommt.

Was ist das für Werbung? Wie Microsoft in einem Blog-Post vom 12. April 2024 verkündete, könnte es künftig Werbung schon im Startmenü von Windows 11 geben. Dabei geht es um Icons für „empfohlene Programme“ aus dem Microsoft Store, die im Menü wie eine installierte Anwendung erscheinen.

Microsoft stellte kürzlich eine geplante Änderung für Windows 11 vor: Nutzer könnten künftig Werbung in Form von empfohlenen Programmen im Startmenü erhalten. Das kam bei vielen überhaupt nicht gut an, doch Microsoft liefert die Lösung gleich mit.

