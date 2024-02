Die besten KI-Funktionen, die ihr unter Windows 11 bereits ausprobieren könnt

Microsoft hat in Windows 11 bereits einige KI-Funktionen integriert. MeinMMO stellt euch die spannendsten Möglichkeiten vor. Ein paar davon könnt ihr auch unter Windows 10 verwenden.

Mit Windows 11 hat Microsoft seinem beliebten Betriebssystem einige umfangreiche Upgrades verpasst. Einige beliebte Programme können jetzt mit KI-Funktionen umgehen, einige Features haben es sogar in das ältere Windows 10 geschafft.

MeinMMO stellt euch eine Reihe von Funktionen vor, wo ihr bereits KI verwenden könnt. Mehr Informationen rund um Windows 11 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO:

Mehr zum Thema 6 Dinge, die ihr über Windows 11 wissen solltet von Benedikt Schlotmann

Copilot, Copilot Pro und Copilot 365

Verfügbar: Windows 11, Windows 10 (als Vorschau) | Wo: In Windows integriert | Preis: Kostenlos, 22 Euro im Monat (Copilot Pro), 30 Euro im Monat (Copilot 365)

Was ist das für ein Tool? Copilot ist der KI-Assistent, der mittlerweile in Windows integriert ist. Copilot basiert auf dem Sprachmodell GPT 4 und ist in der Bing-Suche integriert. Mit Windows + C könnt ihr Copilot unter Windows 11 öffnen. Microsoft hatte jedoch erklärt, dass Copilot auch unter Windows 10 verfügbar sein solle (via microsoft.com). Unter Windows 10 ist Copilot als Vorschau verfügbar.

Alle Versionen von Copilot im Überblick: Copilot: Copilot ist der KI-Assistent, der mittlerweile in Windows integriert ist. Copilot basiert auf dem Sprachmodell GPT 4 und ist in der Bing-Suche integriert. Die Basisfunktionen, der Zugang zu GPT-4 und das Generieren von KI-Bildern ist bereits in der kostenlosen Version enthalten. Copilot Pro: Copilot Pro bietet einige Zusatzfunktionen im Vergleich zum “normalen” Copilot. So bekommt ihr bevorzugten Zugang auf die KI-Funktionen und könnt Copilot in ausgewählten Microsoft 365-Apps verwenden. Der Preis liegt hier bei 22 Euro im Monat. Wollt ihr Copilot auch in 365-Apps verwenden, braucht ihr zusätzlich eine Microsoft-365-Lizenz. 365 Copilot: Microsoft 365 Copilot ist ein Business-Tool, das in die gesamte 365-Suite professioneller Anwendungen integriert ist. Microsoft 365 Copilot richtet sich an Unternehmen, während sich Copilot Pro an Einzelpersonen richtet. Das Tool lässt sich vor allem bei umfangreichen Aufgaben in Unternehmen einsetzen: Erstellung von Dokumenten

Für Brainstorming

Unterstützung bei PowerPoint-Präsentationen

Berechnung von Zahlen in Excel

Verarbeitung von Unternehmensdaten für Entwicklungsprozesse Microsoft 365 Copilot ist dadurch deutlich umfangreicher als der integrierte KI-Assistent, der für den normalen Nutzer für zu Hause oder im Büro entwickelt worden ist. Das merkt man auch am Preis: Für eine Business-Lizenz zahlt ihr monatlich rund 30 Euro.

Mit Paint KI-Bilder erstellen und Hintergrund entfernen

Verfügbar: Windows 11 | Wo: In Windows integriert | Preis: Kostenlos

Was ist das für ein Tool? Unter Windows 11 kann Paint jetzt KI-Grafiken erstellen. Wenn Ihr Paint startet, seht ihr in der Symbolleiste eine Schaltfläche “Cocreator” für diesen Zweck. Das System verwendet das DALL-E 3-Modell von OpenAI, um Bilder zu erzeugen.

Eine weitere Funktion, die Paint bekommen hat, ist die Möglichkeit, den Hintergrund von Bildern zu entfernen. Öffnet dazu ein Bild mit Paint und wählt die Schaltfläche “Hintergrund entfernen” im Bereich “Bild” in der Symbolleiste. Paint erkennt dann mithilfe von KI die einzelnen Bildbereiche und kann dann den Hintergrund entfernen.

Snipping Tool mit KI-Texterkennung

Verfügbar: Windows 11 | Wo: In Windows integriert | Preis: Kostenlos

Was ist das für ein Tool? Unter Windows 11 kann das Snipping Tool (Windows + Shift + S) jetzt Texte in markierten Bereichen erkennen. Ihr nehmt einen Bildausschnitt wie üblich auf und könnt anschließend die Option wählen, Text zu extrahieren.

Praktisch: Das Tool kann sogar schützenswerte Daten wie Adressen und Telefonnummern unkenntlich machen.

Hintergrundunschärfe in Fotos

Verfügbar: Windows 11 | Wo: In Windows integriert | Preis: Kostenlos

Was ist das für ein Tool? Die Foto-App hat ebenfalls ein KI-Upgrade erhalten. So könnt ihr jetzt mit der Foto-App Hintergründe unscharf machen. Sobald ihr das Foto innerhalb der Foto-App geöffnet habt, drückt ihr auf die Schaltfläche “Bild bearbeiten” und dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Hintergrundunschärfe.“

Die künstliche Intelligenz erkennt dann die unterschiedlichen Bildebenen und stellt nur den Hintergrund unscharf.

Automatisches Zusammenstellen von Videos in Clipchamp

Verfügbar: Windows 11 und Windows 10 | Wo: Zusätzliche Installation von Clipchamp erforderlich | Preis: Kostenlos oder 10 Euro im Monat (Climpchamp Premium)

Was ist das für ein Tool? Microsoft Clipchamp ist ein Video-Editor von Microsoft, den ihr euch unter Windows installieren könnt. Auch hier hat Microsoft mittlerweile KI-Funktionen integriert.

Startet dazu Clipchamp und verwendet hier die Option „Ein Video mit KI erstellen.“ Die KI erstellt dann aus Bildern und Videos, die ihr der KI zur Verfügung stellt, ein professionelles Video.

Clipchamp ist grundsätzlich kostenlos nutzbar, einige Funktionen sind aber kostenpflichtig. Mit einer “Microsoft 365”-Lizenz könnt ihr auch einige kostenpflichtige Funktionen ohne Aufpreis nutzen.

Copilot in Edge

Verfügbar: Windows 11 und Windows 10 | Wo: Im Edge-Browser integriert | Preis: Kostenlos

Was ist das für ein Tool? Microsoft hat Copilot mittlerweile auch im Edge-Browser integriert. Die Funktionen lassen sich sowohl unter Windows 10 als auch unter Windows 11 nutzen. Startet dazu den Edge und hovert dazu an den rechten Rand.

Hier findet ihr das Symbol für „Copilot“ und könnt mit einem Klick verschiedene Funktionen nutzen: Ihr könnt euch Fragen beantworten oder euch professionelle Texte erstellen lassen. Zusätzlich könnt ihr auch weitere Plugins installieren, die weitere Funktionen hinzufügen.

Smart App Control

Verfügbar: Windows 11 | Wo: In Windows 11 bei Neuinstallation aktiviert, sonst abgeschaltet | Preis: Kostenlos

Was ist das für ein Tool? Smart App Control (SAC) wurde mit Windows 11 Version 22H2 (Version 22572 oder höher) von Microsoft als neue Funktion eingeführt. Laut Microsoft soll Smart App Control das Risiko der Ausführung von Schadprogrammen verringern.

Das Tool prüft mit einer cloudbasierten Analyse, ob man der installierten Anwendung trauen kann oder nicht. Mehr Informationen dazu findet ihr bei Bund.bsi.de.

Die Funktion ist jedoch nur bei neuen Installationen von Windows 11 aktiv. Außerdem könnt ihr dann nur entscheiden, ob ihr Smart App Control aktiviert oder deaktiviert. Die Deaktivierung ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden.

