Windows 11 startet morgen – Für wen lohnt sich der Umstieg? Der kurze Check

Der Windows 11 Release ist am 5. Oktober 2021. Doch lohnt sich überhaupt der Umstieg auf das neue Betriebssystem? MeinMMO stellt euch eine schnelle Liste vor, was ihr vor dem Start beachten solltet.

Was ist Windows 11? Mit Windows 11 kommt die neuste Version des Windows-Betriebssystems von Microsoft. Microsoft möchte zukünftige Nutzer von Windows 11 mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen überzeugen.

Wann erscheint Windows 11? Windows 11 erscheint am Dienstag, dem 5. Oktober 2021. Microsoft will das Update wie bei Windows 10 in Wellen verteilen. Eine genaue Uhrzeit ist bisher noch nicht bekannt.

Wer Windows 11 noch nicht installieren möchte oder wegen alter Hardware nicht kann, der kann mit einem Upgrade auch noch warten. Denn Windows 11 soll offiziell bis zum 14. Oktober 2025 unterstützt werden. Also Zeit genug, um auf die Erfahrungen anderer Personen zu warten oder einfach neue Hardware zu kaufen.

Checkliste – Sollte ich Windows 11 installieren?

Für eine schnelle Übersicht haben wir von MeinMMO eine Checkliste vorbereitet. Mit der Liste könnt ihr prüfen, ob ihr wirklich Windows 11 installieren wollt oder lieber noch warten solltet. Ausführliche Informationen rund um Windows 11 findet ihr unter der Checkliste im Text.

Ich will immer das neuste Betriebssystem installiert haben und teste gern neue Dinge aus

Ich will gleich die neusten Features und Funktionen verwenden

Ich freue mich auf das neue Redesign mit abgerundeten Ecken

Das Windows-10-Design hat mir noch nie gefallen und ich fand Mac OS schon immer hübscher

Live-Kacheln haben mich im Startmenü schon immer gestört

Ich nutze aktiv den Xbox Game Pass und Cloud-Gaming und brauche eine bessere Integration in Windows

Mich nerven die ständigen Windows-Updates bei Windows 10

Ich will die neusten Sicherheitstechniken nutzen

Ich habe aktuelle Hardware und muss mir für Windows 11 keine neue kaufen

Neues Design, neue Funktionen – Das steckt in Windows 11

Warum sollte ich Windows 11 installieren? Windows 11 ist die neuste Version des Windows-Betriebssystems. Und mit dem Release am 5. Oktober 2021 gibt es einige Neuerungen.

Vor allem beim Design gibt es einige Anpassungen, die Windows 11 durch eine bessere Bedienbarkeit vor allem produktiver machen soll. Dazu gehört etwa, dass ihr mehrere Desktops für verschiedene Aufgaben einrichten könnt oder eine verbesserte Spracheingabe.

Die wichtigsten Neuerungen haben wir euch auf MeinMMO übrigens ausführlich vorgestellt:

Windows 11: Was ist neu? Die 7 wichtigsten Änderungen im Überblick

Microsoft stattet Windows 11 mit neuen Gaming-Funktionen aus

Windows 11 soll auch für Gamer attraktiver werden. So bekommt Windows 11 mit Auto HDR eine Funktion, die einige von euch bereits von der Xbox Series X bereits kennen. Außerdem kommt mit Windows 11 die Direct Storage API. Direct Storage soll vor allem Spiele beschleunigen, indem die Arbeit von der Grafikkarte übernommen wird. Direct Storage soll aber auch zu Windows 10 kommen.

Windows 11 wird außerdem bereits zum Start die Xbox-App vorinstalliert haben. Auf diese Weise könnt ihr direkt auf den Xbox Game Pass zugreifen und eure Spiele zocken, wenn ihr den Pass abonniert habt. So sollen auch die Cloud-Funktionen fest in Windows 11 integriert werden. Hinzu kommt, dass Microsoft den „Microsoft Store“ deutlich überarbeitet hat.

Auch die Unterstützung von Android-Apps auf Windows 11 dürfte viele User ansprechen. Ihr wollt euch schnell in euer Lieblingsspiel einloggen und eure Daily-Belohnung abholen? Auf diese Weise braucht ihr dank Windows 11 nicht mal euer Smartphone dafür.

Android-Apps werden mit Hilfe von Amazon direkt in Windows 11 integriert.

Windows 11 ist kostenlos für Besitzer von Windows 10

Das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 ist kostenlos. Das kostenlose Upgrade auf Windows 11 wird außerdem ab dem 5. Oktober zur Verfügung stehen. Microsoft wird das Update in Wellen verteilen und das Update zuerst an Computer verteilen, die die Voraussetzungen erfüllen. Vermutlich sind hier erst einmal die hauseigenen Produkte wie die Surface-Geräte an der Reihe.

Das bedeutet für euch: Neue Geräte, die für das Upgrade infrage kommen, erhalten es zuerst. In den Wochen und Monaten nach dem 5. Oktober wird Windows 11 dann für weitere Geräte verfügbar sein.

Wenn ihr aktuell Windows 10 nutzt, dann bekommt ihr von „Windows Update“ eine Benachrichtigung, sobald ihr das Upgrade durchführen könnt. Alternativ geht über die Einstellungen und könnt bei „Windows Update“ nach Updates suchen. Dann könnt ihr da Upgrade manuelle installieren.

Laut Microsoft soll es möglich sein, Windows 11 auf nicht unterstützten Computern zu installieren. Doch viel habt ihr nicht davon, denn Microsoft könnte solche Rechner nicht mit Updates unterstützen.