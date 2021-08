Was ihr sonst noch über Windows 11 wissen solltet, findet ihr in diesem Artikel von uns vorgestellt:

Und auch dann habt ihr genügend Zeit, euch für Windows 11 im schlimmsten Fall einen neuen Rechner zu kaufen. Denn der Support für Windows 10 endet offiziell am 14. Oktober 2025 und bis dahin vergeht noch einiges an Zeit.

Was ist jetzt passiert? Nun hat Microsoft erklärt: Grundsätzlich könne man den alten Windows-10-Rechner auf Windows 11 upgraden (via windowscentral.com ). Dafür ist nicht viel nötig. Ihr müsst dazu keine Tricks anwenden oder die Anforderungen umgehen:

Insert

You are going to send email to