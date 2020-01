Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare bestätigen, dass ein Fix für ein Problem unterwegs ist, durch das ihr mit Teammates kollidiert.

Was ist das für ein Problem? Durch ein Update vor einigen Wochen wurde in Call of Duty: Modern Warfare die Team-Kollision aktiviert. Das bedeutet, dass ihr im Multiplayer von verbündeten Spielern abprallt, wenn ihr eigentlich durch sie durchlaufen wollt.

Problematisch daran ist, dass diese Änderung nicht mal in den Patch Notes erwähnt wurde, sondern still ihren Weg ins Spiel fand.

Seit dem beschweren sich Spieler wie NZickinja (Reddit) und schreiben: „Manchmal werde ich aus meiner Deckung gestoßen und erschossen, weil Verbündete in mich rennen.“

Nur durch diese Fremdeinwirkung verlieren Spieler also ihren sicheren Spot in der Deckung.

Das Problem mit der Team-Kollision erhält seit Wochen viel Aufmerksamkeit – Quelle: Reddit

In anderen Szenarien blocken die Verbündeten den Weg so, dass man nicht vernünftig aus der Deckung laufen kann, hängenbleibt und damit ein leichtes Ziel für Gegner wird. Wie in diesem Beispiel von Based_oj zu sehen. Auch er wünscht, dass die Kollision mit Verbündeten aus dem Spiel fliegen soll.

Wann kommt die Lösung? Kürzlich stellte Infinity Ward seinen Spielern ihr Trello-Board vor. Das ist eine Plattform, auf der Spieler und Entwickler Einsicht über aktuelle Probleme und den Stand ihrer Lösungen erhalten.

Wie Reddit-Nutzer Loz8 zeigt, hat sich der Status des Player-Collision-Problems kürzlich verändert. Dort heißt es jetzt, dass das Problem in einem späteren Update gefixt wird.

Ein konkretes Datum, wann die Lösung im Spiel eingebaut wird, steht allerdings noch aus. Außerdem ist nicht klar, wie genau das Problem behoben wird.

Erst kürzlich erschien ein größeres Update für Modern Warfare, das sich vor allem um Multiplayer-Playlists drehte.

Außerdem wurde jetzt Season 1 von CoD MW verlängert. Gut möglich, dass der Fix dann im nächsten großen Update erscheint, das nach Ende der Season aufgespielt wird.

