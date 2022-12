Eine neue Statistik zeigt die 10 Games mit den meisten aktiven Spielern im Jahr 2022 – Auf PC, XBox, PlayStation

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Und selbst Fortsetzungen können auf den Erfolg eines Service-Games aufbauen, wenn man das passende Umfeld dazu schafft. Call of Duty bekommt es beinahe jedes Jahr aufs Neue hin – FIFA 23 schaffte es dieses Jahr jedoch nicht direkt an seinem Vorgänger vorbei.

Die Liste zeigt den Wert der MAUs im November 2022 und offenbart: Nur Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2 sind als neues Spiel in den Top-10 vertreten. Ansonsten sind nur alte Titel dabei, die teilweise schon länger als 10 Jahre laufen:

Als “MAU” zählt, wer mindestens einmal im Monat in ein Spiel einloggt: – Ein Spieler, der ein Spiel jeden einzelnen Tag im Februar spielt, aber im Rest des Jahres nicht, zählt also als “1 MAU” – Ein Spieler, der jeden Monat nur ein einziges Mal in ein Spiel einloggt, zählt hingegen als “12 MAU”. Die Statistik misst also eher die Zahl “treue Spieler” als “extrem aktive Stammspieler.”

Insert

You are going to send email to