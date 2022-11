Marktforscher sagen: Gaming schrumpft 2022 das 1. Mal seit Ewigkeiten – Außer auf dem PC

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was ist das Besondere an diesem Schrumpfen? Das Besondere ist, dass die Marktforscher gar nicht so recht angegeben können, wann der Gaming-Markt das letzte Mal geschrumpft ist.

Das liege daran, dass PC-Gaming nicht so auf Hits angewiesen sein, wie andere Plattformen: Die Top-Spiele würden auf dem PC über Jahre laufen. In China und Japan gäbe es weiterhin Wachstum.

Woran liegt das Schrumpfen? Newzoo sagt: 2022 sei ein „korrektives Jahr“, weil der Gaming-Markt 2020 und 2021 durch die Lockdowns, in Folge der Bekämpfung der weltweiten Corona-Pandemie, so stark befeuert wurde:

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Insert

You are going to send email to