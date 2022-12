Spieler meckern über schäbiges Neujahrs-Bundle von CoD MW2 – „Der Preis muss ein Fehler sein“

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Bundles sind ein Thema für sich in Call of Duty. Viele Spieler bemängeln, dass CoD MW2 als Vollpreistitel überhaupt weitere Inhalte für Echtgeld anbietet. Andere nervt es, wenn bunte, unrealistische Skins ins Spiel kommen. Eine große Gruppe feiert die Cosmetics aber auch und greift gern im Shop zu.

Was ist das Problem mit dem Bundle? Der Preis ist generell schon 300 CoD-Points höher als bei ähnlichen Bundles. Für 1.800 Points, also etwa 18 €, bekommt man hier nur 5 Gegenstände und 2 davon sind Waffen.

Die Auswahl ist groß und wird ständig erweitert. Neuerdings gibt es sogar ein Waffen-Bundle, um den Jahreswechsel gebührend mit Feuerwerk zu feiern. Doch das „Tracer Pack: New Years“-Bundle ist so mies, dass der Preis zwischen den ohnehin schon knackigen Preisschildern heraussticht.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat mal wieder neue Cosmetics-Bundles in seinem Ingame-Store veröffentlicht und mit dabei war ein Waffen-Bundle zum Thema „Neujahr“. Doch mit guten Vorsätzen hat das Bundle wenig zu tun, meinen einige Spieler.

