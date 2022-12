Team baut phänomenale Weihnachts-Lichtshow zu CoD MW2 – „Bravo Six, going Christmas“

Ein Betrieb aus den USA hat sich auf spektakuläre Lichtshows spezialisiert und jetzt in Zusammenarbeit mit Call of Duty eine irre Show auf die Beine gestellt.

Es ist so weit: Weihnachten steht vor der Tür. Oft kann man es tatsächlich bereits mit einem Schritt vor die Tür erkennen – die Weihnachtsdeko im Garten vom Nachbarn geht pünktlich um 06:25 Uhr an und blendet das halbe Viertel mit viel zu grellen Lichtern.

Allerdings kann man in Sachen Weihnachtsbeleuchtung auch noch weitergehen, es professionell einrichten lassen und nicht nur das eigene Viertel, sondern Teile der ganzen Stadt sehen und hören lassen, was da aktuell im eigenen Garten passiert.

Das neuste Programm der „Magical Light Shows“, einem Unternehmen aus den USA, bietet dabei eine Lichtshow mit Bezug zu Call of Duty: Modern Warfare 2. Fünf Minuten leuchtet, ballert und knallt es im Garten, sogar Captain Price ist öfter zu hören.

Die Show könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Die Lichtshows lassen sich bei dem Unternehmen sogar für euer zu Hause erstellen, falls ihr der oben angesprochene Nachbar sein wollt.

Auf der Internetseite von Magical Light Shows gibt das Unternehmen an, dass sich normale, private Häuser bereits für rund 20.000 US-Dollar gut ausstatten lassen.

Für das gezeigte CoD-Programm im Video wurden folgende Elemente verwendet:

300 Drohnen

8 Funkenmaschinen

2 Flammenmaschinen

16 Kontrolleinheiten

8 Magicolor-Balken

400-Pixel-Einsätze

Zu viele Lichter, um sie zu zählen!

Ist das Zeug einmal aufgebaut, lassen sich damit unterschiedliche Sequenzen abspielen. Hat man sich gerade an die Songs gewöhnt, kann der Nachbar von Call of Duty auch auf Ghostbusters wechseln und mit neuen Ohrwürmern eure Weihnachtszeit bereichern.

Auch Unternehmen mit größeren Anlagen können sich die Dienste sichern. Als Kunden zählt das Unternehmen Disneyland in Kalifornien, das internationalen Haus der Pancakes in New York oder auch unterschiedliche Standorte von Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland.

Die Show wurde von Call of Duty als Werbung finanziert und auf dem YouTube-Kanal des Lichtshow-Unternehmens veröffentlicht sowie auf dem offiziellen Kanal von CoD (via youtube.com).

Hier lassen sich viele Kommentare finden, die sich über die Aktion freuen, lustige Sprüche da lassen oder erklären, wie sehr sie die 5 Minuten Show genossen haben. User atticusz schreibt etwa: „Bravo Six, going Christmas“ in Anlehnung an ein bekanntes Zitat von Captain Price („Bravo Six, going dark“).

Wie kommt die Nummer bei euch an? Habt ihr so einen Nachbarn? Lasst einen Kommentar zum Thema da und genießt die Feiertage.