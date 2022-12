CoD MW2 feiert Weihnachten mit festlicher Shipmas-Map, Geschenken und der Unartig-Liste – Das erwartet euch

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Möchtet ihr jetzt lieber mehr über Call of Duty lesen, dann schaut hier vorbei: Container-Camper sorgen für tödliche Staus in CoD MW2 – „Geht raus und bekämpft die verdammten Gegner“

Was sagt ihr zum dezenten Weihnachts-Event von Call of Duty? Wünscht ihr euch hier mehr Engagement oder passt das so? Wie würde euer Weinachts-Event in CoD aussehen? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Seid ihr auf der PlayStation unterwegs und habt ein Abo von PS Plus, könnt ihr euch in Season 1 ein weiteres, kostenloses Paket abholen .

Was bekomme ich geschenkt? Es gibt ein paar kleine Cosmetics, die ihr euch im Shop von Call of Duty abholen könnt. Stöbert dafür ein wenig durch das Angebot – ihr findet die kostenlosen Pakete weiter unten.

Die Liste findet ihr ganz oben in der Leiste mit den Spielmodi von CoD MW2. Übrigens kam auch der Modus „Cyberangriff“ ins Spiel – ein Modus, der an Suchen & Zerstören erinnert, aber es gibt Wiederbelebungen und beide Teams haben eine Bombe.

Was steckt in der Unartig-Liste? Es handelt sich dabei um einen Moshpit-Modus, der viele Modi mischt. Allerdings laufen alle Matches der Unartig-Liste auf Shipmas. Folgende Modi stecken drin:

Schon seit vielen Jahren feiert Call of Duty das Weihnachtsfest mit mal kleinen, mal größeren Aktionen. Nun ist ein kleines Weihnachts-Event in Modern Warfare 2 online und bringt euch einige Besonderheiten:

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat sich ein paar Kleinigkeiten zu den Festtagen überlegt und ins Spiel gebracht. Was euch das kleine Weihnachts-Event bringt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to