Die nerdigen Weihnachtsgeschenke für meine Freunde bastel ich selbst aus Kinderspielzeug

Die Perlen selbst und die Platten gibt es in den meisten Hobby-Läden und haufenweise auf Amazon. Hama ist die gängigste Marke, die alles anbietet, was man zum Basteln mit Bügelperlen benötigt.

Wenn ihr die Bügelperlen selbst ausprobieren wollt, dann fangt am besten klein an. Der Vorgang selbst ist nicht schwer. Im Grunde sind die Bügelperlen eine andere Version von “Malen nach Zahlen”, jeder kann das machen. Bügelperlenbilder können bei vielen Farben aber richtig teuer werden, weswegen ich mich anfangs selbst eingeschränkt hatte.

Seitdem fange ich einige Monate vor Weihnachten, meistens Anfang Oktober, mit dem Basteln an. So bleibt mir mehr als genug Zeit, die verschiedenen Sprites rauszusuchen, neue Farben zu kaufen, falls mir welche fehlen, und natürlich die Bilder herzustellen.

Videogames bieten sich gut als Vorlagen an, weil viele Sprites vor allem aus den NES und SNES-Zeiten sich super-einfach in Bügelperlenbilder umwandeln lassen. Man nimmt einfach pro Pixel eine Perle.

An den Bügelperlenbildern kann man nämlich ganz leicht “nebenbei” basteln, wenn man zum Beispiel eine Serie schaut. Kleine Sprites dauern nicht länger als 20-30 Minuten, größere brauchen meistens eine Stunde oder mehr, aber man kann sie auch in mehreren Sessions fertigstellen.

Es waren niedliche Figuren aus Anime und Videospielen, die mich direkt begeistert hatten, und ich habe beschlossen, dass ich sowas auch versuchen will. Das führte dazu, dass ich meinen Freunden mittlerweile seit Jahren kleine und große Weihnachtsgeschenke in Form von Bügelperlenbildern mache.

In der Spielzeugabteilung bei Müller haben mich früher eher Lego und Brettspiele interessiert. Bügelperlen habe ich für mich erst entdeckt, als ich schon weit über 20 war. Damals habe ich während einer Convention an einem der Künstlerstände Bügelperlenkreationen anderer Art gefunden.

