Testet euer Gaming-Wissen in unserem Quiz für Profis

Nexon gewährte im Rahmen der Tokyo Games Show 2022 weitere Blicke auf den kommenden Koop-Shooter The First Descendant.

Wie funktioniert das Ganze? In dem Quiz-Tool weiter unten werden euch insgesamt 10 Fragen zu verschiedenen Gaming-Trivia präsentiert, sowie jeweils 4 Antworten. Die Fragen reichen von Fakten über Verkaufszahlen und Weltrekorde, Ereignissen in der Gaming-Industrie, bis hin zu witzigen Storys aus der Community, die viral gegangen sind.

Wir zocken oft jeden Tag Spiele, tauschen uns im Internet und im Freundeskreis aus und schnappen über News- und Social-Media-Seiten Informationen auf, die mit unserem Hobby zusammenhängen. So sammelt sich mit der Zeit jede Menge (meist nutzloses) Wissen über die verschiedensten Gaming-Trivia in unseren Köpfen an.

Wie gut kennt ihr euch mit Gaming-Trivia aus? Könnt ihr euch als einen echten Profi bezeichnen, dem niemand was vormachen kann? Testet es in unserem Quiz.

Insert

You are going to send email to