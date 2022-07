Wie gut kennt ihr euch mit MMORPGs aus? Testet es mit unserem Quiz

Bei allen MMORPG-Göttern, das ist der Wahnsinn! Du hast (fast) alle Aussagen korrekt als richtig oder falsch eingestuft. Das macht dich zu einem Experten auf dem Gebiet der MMORPGs. Du hast richtig viele Jahre an MMORPG-Erfahrung auf dem Buckel, kennst dich bei Trivia bestens aus und verpasst keine MMORPG-News. Möge dein Wissen über MMORPGs auch in Zukunft so allumfassend bleiben!

Seed erschien am 2. Mai 2006 und wurde kein halbes Jahr später am 28. September offline genommen.

Das MMORPG Chronicles of Spellborn feierte seinen Release am 27. November 2008, wurde aber schon im Juli 2009 abgeschaltet. Es war somit das kurzlebigste MMORPG überhaupt.

Das 3. WoW-Addon “Wrath of the Lich King” erschien im Jahr 2008 und drehte sich um den gefallenen Prinzen Arthas und seine Horden von Untoten.

Im Jahr 2021 wurden die MMOs Life is Feudal, Magic Legends, Kingdom Under Fire 2 und Astellia offline genommen.

Manche Aussagen sind trivial, bei anderen könnte der eine oder andere von euch ins Schwitzen kommen. Und wir haben in einigen fiese Fallen versteckt, also passt gut auf und lest den Text aufmerksam durch.

Doch in dem Quiz haben sich Fehler eingeschlichen und es liegt an euch, sie mit eurem scharfen Auge zu erkennen. Stimmt ab, ob die jeweiligen Aussagen richtig oder falsch sind, und testet euer Wissen über MMORPGs.

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz-Tool weiter unten findet ihr 10 unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen MMORPGs. Es sind die allgemein bekannten Giganten wie WoW oder FFXIV dabei und auch kleinere Games, die nicht jeder kennt. Die Aussagen drehen sich um die Inhalte der Spiele, interessante Trivia oder einfach nur harte Fakten.

Obwohl MMORPGs zu den Spielen gehören, die am meisten Zeit fressen, gibt es viele Enthusiasten, die möglichst dutzende von ihnen ausprobieren. Manche haben einfach Spaß an dem Gerne, andere sind auf der Suche nach einem neuen MMORPG-Zuhause.

Insert

You are going to send email to