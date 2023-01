Spieler liebten eine Map in CoD MW2, jetzt ist sie plötzlich weg – Fans glauben, sie war zu beliebt

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare 2 sind sauer, weil der Shooter eine beliebte Map aus dem Spiel entfernt.

Um welche Map geht es? Am 14. Dezember ging in Modern Warfare 2 die Mid-Season 1 online und mit dabei war eine alte Map, die CoD-Fans bekannt sein sollte: Shipment.

Die Map zeichnet sich durch Chaos, Action und Gefechte auf engem Raum aus und CoD-Spieler lieben Shipment dafür. Es ist einfach die ideale Map, um schnell viele Erfahrungspunkte zu verdienen, Waffen-Tarnungen freizuspielen oder Herausforderungen zu erledigen. Dazu wurde die Karte in dem gesonderten Modus „Shipment 24/7“ gespielt, in dem der Name Programm war.

Doch mit Shipment kam nicht nur das bekannte Spielgefühl der beliebten Karte in den Shooter, sondern auch eine Änderung, von der die Spieler nicht wussten, was sie davon halten sollen: Anders als in Vanguard und CoD: MW 2019 war es nicht mehr möglich, auf die Container zu klettern.

Was passierte jetzt mit Shipment? Zu dem Entsetzen von Shipment-Fans stellten CoD-Spieler am 11. Januar fest, dass die Map beziehungsweise die Playlist „Shipment 24/7“ nicht mehr in Modern Warfare 2 enthalten war. Sie wurde mit dem Playlisten-Updaten entfernt und ist fortan nicht mehr spielbar.

Wie reagieren die Spieler? CoD-Spieler sind alles andere als begeistert davon, dass Entwickler Infinity Ward die beliebte Karte aus dem Spiel entfernt. Der reddit-Nutzer pubgisDEAD schreibt beispielsweise mit ironischem Unterton: „Shipment ist weg, so hören sie auf die Community.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren des Posts zeigen sich zahlreiche Spieler wenig davon begeistert, dass die Karte weichen muss. Viele sagen, dass es dem widerspricht, was die Spieler wollen. Einer glaubt sogar, dass zu viele Spieler den Modus „Shipment 24/7“ zockten, dadurch das Matchmaking in den anderen Modi stockte und die Karte deshalb entfernt wurde.

Llama-Lamp via reddit: „Infinity Ward arbeitet nach der Regel: ‘Wenn sie zu viel Spaß haben, muss man sie loswerden’.“

TerryPies via reddit: „Das soll wohl ein Witz sein… Es hatte die meisten Spieler von allen Optionen.“ nonsense193749 via reddit: „Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie es gestrichen haben. Sie sahen, dass die Matchmaking-Zeiten zunahmen und andere Spielmodi starben.“

“TheImprezaGod via reddit: „Die Philosophie scheint zu sein, das Gegenteil von dem zu tun, was der Spieler will.“

Neben viel Kritik gibt es auf reddit jedoch auch einen Vorschlag unter den Spielern, der viel Zuspruch erhält. JustLawly schreibt: „Shipment sollte ein permanenter Modus sein“. Für die Idee erhielt er von seinen Leidensgenossen 549 Upvotes (Stand: 12. Januar, 14.00 Uhr).

Generell hat CoD aktuell einen schwierigen Stand. Warzone 2-Spieler sagen sogar, das Spiel sei schon tot.