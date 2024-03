CoD Warzone Mobile startet heute – Das müsst ihr wissen

Call of Duty: Warzone ist ein beliebter Battle-Royale-Shooter, der regelmäßig mit neuen Updates versorgt wird. Am 21. März 2024 geht es jetzt auch auf mobilen Geräten los. Wir verraten euch, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Was ist das für ein Spiel?

Call of Duty: Warzone Mobile ist ein Battle-Royale-Shooter, der das Spielprinzip von CoD Warzone auf mobile Geräte bringt.

Es gibt die gleichen Waffen und – bis auf wenige Ausnahmen – die gleichen Skins wie in Warzone für PC und Konsole

Es treten bis zu 120 Spieler in einer Lobby an

Bluetooth-Controller werden offiziell in Warzone Mobile unterstützt

Ihr könnt euren Battle Pass und die Waffen des normalen Warzones auch in Warzone Mobile leveln

CoD: Warzone Mobile – Release, Plattformen und Maps

Wann startet Warzone Mobile? Der Release von Call of Duty: Warzone Mobile ist am 21. März 2024 um 19:00 Uhr.

Wie könnt ihr Warzone Mobile spielen? Ihr könnt Warzone Mobile kostenlos im Google Play Store auf Android-Geräten oder in Apples App Store herunterladen.

Hier geht es zu Warzone Mobile bei Google Play

Hier geht es zu Warzone Mobile im App Store

Welche Maps gibt es in Warzone Mobile? Bereits zum Release von Warzone Mobile sind 2 beliebte Maps spielbar:

Verdanks

Rebirth Island

Besonders die Rückkehr von Verdansk wird von vielen Warzone-Fans stark erwartet. Verdansk war die erste Map, mit der es in Warzone 2020 losging. Im Dezember 2021 wurde die Karte jedoch vollständig durch die Map „Caldera“ ersetzt und verließ Warzone.

Was müsst ihr sonst noch zu Warzone Mobile wissen? Wir haben euch noch einige Fakten zusammengetragen, die zu Warzone Mobile bekannt sind oder die uns Chris Plummer von Activision im Interview verriet.

Es können offiziell Bluetooth-Controller mit den mobilen Geräten gekoppelt und in Warzone Mobile genutzt werden.

Warzone Mobile nutzt dieselbe Matchmaking-Engine wie MW3, wird aber anders abgestimmt.

Ihr könnt auf eure normale Warzone-Freundesliste zugreifen.

Es gibt einen Voice- und Text-Chat. Außerdem könnt ihr die Voice-Chat-Gespräche von gegnerischen Spielern in eurer Nähe hören.

Obendrein soll es bereits am 22. März das erste Event in Warzone Mobile geben: Operation Day Zero. Während des Events muss die gesamte Community zusammenarbeiten und Event-Punkte sammeln, damit ihr Individuelle- sowie Community-Belohnungen erhalten könnt.

