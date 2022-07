Spieler zeigt seine Lieblings-Methode für einfache Kills in CoD Warzone – „So unnötig, ich liebe es“

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was sagen Spieler dazu? Der Thread konnte über 70 Kommentare sammeln und die Stimmung ist hervorragend. Alle lieben den Clip, würden es aber hassen, in der Situation des Opfers zu sein.

Er steigt aus, schützt sich mit dem Schild und wirft Betäubungs-Granaten auf die Feinde. An dem Punkt wissen wohl die meisten Opfer schon, was auf sie zukommt. Es kommt aber trotzdem anders.

Auf Reddit zeigte ein Spieler seine liebste Methode für einfache Kills in Call of Duty: Warzone und erntet dafür eine Menge Beifall – obwohl ihn eigentlich auch alle hassen.

