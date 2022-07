Eine Waffe, die niemand in CoD Warzone nutzt, ist jetzt ein fieses One-Shot-Monster mit viel Spaß-Potenzial

Wer an One-Shot-Waffen in Call of Duty: Warzone denkt, der landet wohl schnell bei den Sniper-Waffen. Allerdings schleicht sich nach einem Buff in Season 4 eine weitere Waffe in die Herzen der One-Shot-Fans – die alte Armbrust aus Modern Warfare 2019.

Was ist mit der Armbrust los? Es ist nicht leicht, in Call of Duty eine Armbrust zu sein. Alle wollen nur mit ihren Schießeisen rumrennen, setzen auf hohe Feuerraten und keiner hat einen Blick für die alte, sichere Technik einer Armbrust.

Doch in der aktuellen Season 4 schlagen die traditionellen Waffen zurück. Besonders die Armbrust von Modern Warfare lässt sich die Ignoranz der meisten Spieler nicht mehr gefallen und ist jetzt ein One-Shot-Monster, das euch viel Spaß bringen kann – wenn ihr die Waffen bändigen könnt.

CoD Warzone: Armbrust rockt nach Buff in Season 4

Wieso ist die Armbrust jetzt so stark? Es gab einen Buff zum Start der Season 4. Dadurch fliegen die Bolzen aus der Armbrust über 25 % schneller auf ihr Ziel. Zusammen mit Aufsätzen verstärkt sich der Wert noch.

Dadurch trefft ihr eure Gegner deutlich leichter und gemeinsam mit den Explosivpfeilen geht es richtig ab. Sitzt der Treffer auf Kopf, Hals oder Brust, gehen eure Gegner down. Zwar nicht direkt beim ersten Treffer, dafür aber durch die nachfolgende Explosion.

Fehlt Feinden schon ein wenig Rüstung, kann bereits der erste Treffer tödlich sein. Dann sind die Feinde komplett erledigt, weil die Explosion dafür sorgt, dass sie nicht am Boden liegen bleiben. Sie werden aus dem Match gekegelt.

Es braucht Übung und ein gewisses Händchen für die dann doch etwas langsamen Pfeile. Ein Clip auf reddit zeigt allerdings, wie stark und spaßig die Armbrust sein kann:

Wie sieht ein Setup aus? Folgend zeigen wir euch ein Setup für Reichweiten-Anwendungen. So könnt ihr die Armbrust ähnlich verwenden wie im reddit-Clip:

Lauf: XRK Thunder 90 kg

Visier: VLK 3,0x-Visier

Schaft: FORGE TAC Apex

Bolzen: FTAC Fury 20″ Bolzen

Extra: Fingerfertigkeit

Allerdings lässt sich das Teil auch hervorragend im Nahkampf verwenden. Es ist ein hohes Risiko, weil ihr immer nur einen Schuss im Anschlag habt. Sitzt der Bolzen, braucht ihr aber nur einen Schuss. Baut euer Setup dann eher auf ZV-Geschwindigkeit.

Sucht ihr nach einer tieferen Analyse zur Armbrust, haben wir bereits vor über 2 Jahren einen Artikel zur fiesen One-Shot-Armbrust veröffentlicht.

Die Armbrust ist eine unkonventionelle Nischenwaffe in Warzone, kann euch aber viel Freude und Kills bringen, wenn ihr sie einmal beherrscht.

Habt ihr auch eine Waffe, die kaum jemand spielt, mit der ihr aber sehr erfolgreich seid? Dann lasst uns gern einen Kommentar zum Thema da.