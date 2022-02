Cheater verzweifelt am Anti-Cheat von CoD Warzone – „Gegner verschwinden einfach!“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagen Spieler dazu? In dem Thread zum Clip auf reddit empfinden viele Kommentatoren das Video als sehr „befriedigend“. Es gibt einige, die sich für das Posten des Videos bedanken.

Es wirkt so, als würde der feindliche Spieler komplett für den Cheater verschwinden. Weder der aktivierte Wallhack, noch die laufende verbesserte Aufklärungsdrohne zeigt den Gegner für den Schummler an.

In dem knapp einminütigen Video ist zu sehen, wie der Cheater mit seinem Fallschirm bei einem Gegner landet, um zu demonstrieren, was das Anti-Cheat-System mit ihm macht.

Call of Duty identifiziert derzeit wieder einen Anstieg von Cheater in Warzone und um mehr über die Cheats zu lernen, lassen die Entwickler die Schummler nun länger spielen, ohne sie zu bannen. Allerdings nicht ohne krasse Gameplay-Nachteile, die so manchen Schummler zu Verzweiflung treiben.

Cheater hatte in Call of Duty: Warzone schon bessere Zeiten. Sie beherrschten über Monate die Schlachtfelder des kostenlosen Battle Royale und fühlten sich wie ungeliebte Könige.

